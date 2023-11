Shakira se lâche totalement sur sa vie à Barcelone et ne regrette pas ses attaques à Piqué

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Dans les colonnes de la version colombienne de « Hola ! », Shakira est revenue sur sa nouvelle vie à Miami, loin de Barcelone et de Gerard Piqué. Une vie qu’elle apprécie et qu’elle décrit comme bien meilleure que ce qui était son quotidien en Espagne.

« Pendant des années, je me suis consacrée à élever mes enfants et à soutenir la carrière de mon ex-partenaire », a avoué l'artiste de Barranquilla, ajoutant que, pour ses enfants Milan et Sasha, la Floride était aussi une libération : « Ils vont à leurs activités extrascolaires sans que personne ne les poursuive, pas comme à Barcelone, où nous avions des paparazzis à la porte tous les jours. Ils mènent une vie libre et normale comme deux enfants ordinaires, pas comme les enfants de célébrités (…) En Espagne, les enfants ne pouvaient pas aller à l'école en toute tranquillité et la situation que nous avons vécue avec la presse, dans laquelle ils étaient poursuivis jusqu'à la porte de leur école, n'était pas supportable ».

« Je ne suis pas un diplomate de l’ONU »

Shakira est également revenue sur sa fameuse chanson Session #53 avec Bizarrap où elle dézingue Piqué et sa nouvelle compagne Clara Chia… sans afficher le moindre regret : « Oui, il y avait quelques inquiétudes avant de sortir la chanson. Les membres de mon équipe ont essayé de me convaincre de changer les paroles, mais je ne suis pas un diplomate de l'ONU. Je suis une artiste et avant tout une femme. J'ai toujours été honnête avec moi-même et avec les autres et je ne peux pas vivre dans un monde dans lequel je dois cacher mes sentiments, dans lequel je ne peux pas les sublimer. En cela, l’art remplit une fonction essentielle : non seulement la catharsis qu’il représente, mais la capacité de transmuer vos émotions et votre douleur, en force, en détermination, comme une véritable alchimie ».

