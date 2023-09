FC Barcelone - Mercato : Ansu Fati désigne l'artisan numéro 1 de son départ du Barça

C'est peut-être l'un des mouvements les plus surprenants de l'été : le FC Barcelone a envoyé Ansu Fati en prêt, du côté de Brighton. Alors qu'un échange avec Joao Felix avait été évoqué, Fati a pris la direction du Sud de l'Angleterre lors des derniers jours du Mercato. Et il s'en explique, auprès de Fabrizio Romano.

"J'ai parlé avec le coach De Zerbi, a-t-il confié. Il m'a dit qu'il avait totale confiance en moi, il m'a dit ce qu'il pensait de moi. Cela a été le facteur décisif. Il a été la personne qui m'a le plus convaincu de venir ici, en me disant ce qu'il pensait de mon jeu et comment je pouvais l'améliorer."

Ansu Fati: “I spoke to De Zerbi — he said he has full confidence in me and told me what he thought about me. That was key factor”. 🔵🇪🇸 #BHAFC



“He was main person who convinced me to come here with what he said, how he sees me as a player, and what I can improve”. pic.twitter.com/YI3ODtn0ws