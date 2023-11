FC Barcelone - Mercato : coup de tonnerre pour l’avenir de Felix !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Si le FC Barcelone ne fait pas de mystère sur sa volonté de conserver Joao Felix (comme Joao Cancelo) à l’issue de son prêt en provenance de l’Atlético Madrid, rien n’indique que ce soit un pari gagné pour les Blaugranas.

Contraint de prolonger son contrat jusqu’en juin 2029 avant d’être cédé sans option d’achat au Barça pour une saison, le Portugais n’a pas franchement la main sur son avenir. Pas plus que le FC Barcelone, qui a dû accepter les conditions des Colchoneros pour rester dans les clous du fair-play financier espagnol.

L’Atlético ne fera pas cadeau au Barça de Joao Felix

Alors que Joao Felix s’est plutôt bien relancé (3 buts, 4 passes décisives en 14 apparitions TCC), l’Atlético n’est plus si certain de vouloir se débarrasser définitivement de son avant-centre acheté plus de 100 M€. C’est en tout cas le propos de son président Enrique Cerezo, qui s’est exprimé dans une interview à « El partidazo de Cope » :

« Il va être l’un des meilleurs joueurs d’Europe. Je lui souhaite bonne chance à Barcelone. Je ne sais pas s’il va revenir. Il a un contrat d’un an et le Barça aura une option d’achat (pas selon les communiqués des deux clubs mais peut-être un accord secret, NDLR). Si ce n’est pas le cas, il devra retourner à l’Atlético de Madrid (…) Peu importe qu’il fasse une grande saison ou non. Il faut prendre un risque et acheter. Peut-être à cause du système de jeu, il ne s’est pas adapté à nous. Mais à Barcelone, d’après ce que je vois, il joue très bien ».

