FC Barcelone Mercato : Deco confirme pour deux priorités de l'été

Prêtés respectivement jusqu'à la fin de la saison sans option d'achat par Manchester City et l'Atlético Madrid, João Cancelo et João Félix ne sont pas certains de rester au FC Barcelone la saison prochaine. Mais le club blaugrana, qui souhaitent garder les deux Portugais, va tout faire pour y parvenir. Interrogé sur ces deux dossiers, Joan Laporta avait assuré à l'arrivée des joueurs que le Barça serait en mesure de les recruter définitivement. "Ils jouent très bien avec l'équipe depuis leur prêt. Le club pourra les conserver dans les saisons à venir", avait confié le président blaugrana.

Deco, ce lundi, confirme cette volonté. "Cancelo donne satisfaction depuis son arrivée. Felix avait très bien démarré aussi, il nous a apporté des points très importants. Cela dépendra de plusieurs choses mais on va essayer de les signer tous les deux". Plutôt clair, donc.

