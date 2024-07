FC Barcelone Mercato : Flick a son plan pour Joao Felix

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Joao Felix reviendra-t-il au Barça cette saison ? Prêté en Catalogne, le Portugais appartient toujours à l'Atlético Madrid, mais les Colchoneros entendent le vendre cet été. Pas simple, avec un salaire de 8 M€ par an, surtout que l'Atlético aspire à récupérer une bonne partie de son investissement de base, à savoir 126 M€.

Il le voit en 9 et demi

Benfica serait intéressé pour un retour au bercail, mais c'est bien un retour vers le Barça qui tiendrait la corde selon El Chiringuito. Le média espagnol révèle qu'après l'élimination du Portugal à l'Euro et son tir au but raté contre la France, Felix a reçu beaucoup de marques d'attention du Barça. Et qu'Hansi Flick voit en lui un joueur capable de jouer en 9 et demi, en soutien de Robert Lewandowski. A suivre...

👀 "El Barça le está dando mucho cariño a Joao Félix estos días".



🗣️ "Flick lo imagina como mediapunta, detrás de Lewandowski".



¡Lo está contando ya @10JoseAlvarez! pic.twitter.com/TnoNEOSLb0 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 8, 2024