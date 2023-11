FC Barcelone, PSG - Mercato : Neymar pourrait renflouer les caisses du Barça

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Avec le recul, le transfert record de Neymar au PSG en 2017 pour 222 M€ a fait beaucoup plus de mal que de bien au FC Barcelone. Les Blaugranas ont momentanément rempli leurs caisses mais ils se sont lancés dans une course aux augmentations et aux recrutements onéreux qui a débouché sur une catastrophe financière. Sans parler du fait qu'ils ont disloqué l'un des meilleurs trios d'attaquants de l'histoire. Un bien pour un mal, donc. Mais sept ans plus tard, Neymar pourrait, à son corps défendant, rendre un nouveau grand service au Barça.

Une offre en janvier ou en juin

D'après Sport, Al Hilal aurait dressé une liste de noms pour remplacer le Brésilien, gravement blessé en octobre et out jusqu'à la fin de la saison. Sur cette liste figurerait Raphinha. L'ailier a un rendement décevant depuis son arrivée en Catalogne à l'été 2022. Il s'y plaît beaucoup mais les Blaugranas sont beaucoup moins convaincus. Et vu leurs difficultés financières, ils diraient oui à une bonne offre saoudienne. Celle-ci, selon le quotidien catalan, pourrait arriver en janvier ou en juillet.

Le calendrier du FC Barcelone pour la saison 2023-24

El Al Hilal se vuelve a interesar por el fichaje de Raphinha

Podcast Men's Up Life