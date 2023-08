FC Barcelone, PSG - Mercato : le nouveau Messi pourrait bloquer le retour de Neymar

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Hier soir, la rentrée de Lamine Yamal à la 80e minute du Trophée Gamper a tout changé. Avant cela, Tottenham menait 2-1 face au FC Barcelone. Après, les Blaugranas ont marqué trois fois sur des actions initiées par le jeune ailier de 16 ans, soulevant au final le trophée. La performance de Yamal, lancé en cours de saison passée par Xavi à l'âge de 15 ans, lui a valu d'être comparé, vidéo à l'appui, à Lionel Messi par le journaliste d'El Chiringuito José Alvarez. Et il est vrai qu'il y a du Messi dans ses dribbles déroutants, son explosivité, son centre de gravité très bas, ses prises de balle...

Pas de star recrutée histoire de laisser Yamal éclore ?

Partant de là, la direction du FC Barcelone réfléchirait très sérieusement à la suite de son recrutement. Car pas question de gêner l'éclosion de Yamal en recrutant une vedette comme Neymar, qui serait amenée à jouer la majorité des rencontres et notamment les plus prestigieuses. Dans le dur financièrement, le club catalan pourrait renoncer à faire revenir le Brésilien et son salaire démesuré pour laisser sa jeune pépite s'épanouir !

💣 @10JoseAlvarez COMPARA a YAMAL con MESSI 💣



👉 "Puede llegar a su nivel o despertar su misma ilusión".



La cara de @palaciosmatias lo dice todo... #ChiringuitoBarcelona pic.twitter.com/bg6Dw84L9g — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 8, 2023

