FC Barcelone, PSG - Mercato : le retour de Messi, une question d'honneur pour Laporta

Lionel Messi a de nouveau foulé les terrains, samedi soir contre Ajaccio (5-0), après une semaine de punition consécutive à son escapade saoudienne au lendemain de la défaite contre Lorient (1-3). Mais ce retour prématuré ne signifie pas pour autant que l'Argentin va enchaîner une troisième saison dans la capitale. Bien au contraire. Il semble plus proche de la sortie que jamais, tiraillé entre son envie de retourner à Barcelone pour bien y terminer son aventure catalane et la possibilité de décrocher le jackpot en s'engageant avec un club saoudien.

Laporta veut effacer la tache de son CV

Interrogé par un média néerlandais sur l'avenir de Messi, qu'il a coaché en 2020-21, Ronald Koeman a déclaré qu'à son avis, Joan Laporta ferait tout son possible pour faire revenir l'Argentin, pour une simple question d'orgueil. En effet, pour le moment, le président du Barça reste dans l'histoire comme celui qui a laissé partir le champion du monde. Et il va vouloir effacer cette tache sur son CV en le faisant revenir. Ça se tient et c'est effectivement ce qui est en train de se produire.

