FC Barcelone, PSG - Mercato : Messi a trois offres sur la table !

En fin de contrat en juin prochain avec le Paris Saint-Germain, Lionel Messi ne devrait pas prolonger l'aventure avec le club de la capitale et devrait aller voir ailleurs cet été. Reste à savoir où.

Messi a le choix entre trois équipes pour son avenir

Selon les informations de Mohamed Bouhafsi, la Pulga aurait trois offres concrètes pour son avenir : une du FC Barcelone, de l'Inter Miami et d'Al-Hilal. "L’avenir de Léo Messi s’inscrit déjà loin de Paris. Il a trois offres fermes : le FC Barcelone, l’Inter Miami de Beckham et une offre jamais vue de Al-Hilal. Le Barça qui tient la corde réfléchit au meilleur montage financier pour sa légende. Rien n’est acté tout est en discussion", a fait savoir le journaliste sur Twitter. À l'heure actuelle, c'est donc le Barça qui aurait le plus de chances de récupérer le champion du monde 2022.

