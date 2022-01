Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Dans son édition du jour, Sport a assuré qu’Erling Haaland donnerait sa priorité au FC Barcelone pour la saison prochaine. Selon les informations de Deportes Cuatro, c'est l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid qui aurait fini par convaincre l'attaquant du Borussia Dortmund d'opter pour le Barça.

Lionel Messi et Neymar Credit Photo - Icon Sport

🚨 ALERTE BUTASSE ! 🚨

DES SOURIRES EN 2022 ! 😁

On espère voir des sourires sur les visages de Dupraz et ses joueurs le plus longtemps possible !

Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/cd0YoZg5oJ