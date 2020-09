Les infos du jour : Messi pourrait finalement rester, la guerre Tuchel - Leonardo continue

La grosse info : un retournement surprise pour Lionel Messi ?

Tandis que l'avenir de Lionel Messi semblait s'écrire loin du FC Barcelone, la nouvelle tendance voudrait que l'Argentin reste finalement au sein du club catalan. Une nouvelle qui pourrait se confirmer dans la soirée.

FC Barcelone, PSG – Mercato : Lionel Messi prêt à changer de stratégie avec ses dirigeants ?

FC Barcelone – Mercato : le clan Messi confirme la nouvelle tendance !

FC Barcelone, PSG – Mercato : pourquoi Messi ne forcera pas son départ devant la justice

Mais aussi :

PSG : les cas de Covid, nouveau prétexte de guerre entre Leonardo et Tuchel !

Au PSG, Leonardo et Thomas Tuchel ont de plus en plus de mal à se supporter et la crise sanitaire qui frappe le club est un nouveau prétexte.

OM – Mercato : montant, conditions... McCourt a fixé quelques contraintes pour l'attaquant !

Si Pablo Longoria et André Villas-Boas ont obtenu une rallonge de Frank McCourt pour l'attaquant recherché par l'OM, des conditions claires ont été fixées.

FC Nantes – Mercato : un nouveau brésilien ciblé pour oublier Lincoln ?

La piste Lincoln devenue trop compliquée, le FC Nantes aurait avancé ses pions du côté de Watford pour … Joao Pedro (18 ans).

ASSE – Mercato : Yann M'Vila fait les gros titres... en Grèce !

D'après le quotidien local Proathlitis, Yann M'Vila (AS Saint-Etienne, 30 ans) est une cible majeure de l'Olympiakos.

RC Lens – Mercato : Seko Fofana a coûté une recrue à Franck Haise

En investissant lourdement sur Seko Fofana plutôt que sur Azor Matusiwa, le RC Lens a choisi de tirer un trait sur la venue d'un buteur athlétique initialement souhaité par Franck Haise.