FC Nantes : Aristouy espère compter sur les deux recrues brésiliennes face à Toulouse

Le temps presse mais Pierre Aristouy y croit. À moins de 48 heures de la réception de Toulouse pour la reprise de la Ligue 1 (dimanche 15h), le FC Nantes n'a pas encore officialisé les arrivées de Douglas Augusto et Marquinhos, même si les deux Brésiliens ont déjà débarqué sur les bords de l'Erdre. En conférence de presse ce vendredi, le coach des Canaris a tout même émit l'hypothèse que ses recrues participent au match à la Beaujoire.

Douglas Augusto et Marquinhos dans le groupe ?

"Douglas et Marquinhos sont arrivés à Nantes et sont en train de formaliser les derniers papiers et aussi de finaliser les tests médicaux obligatoires, a expliqué l'entraîneur nantais. Si tous les papiers sont finalisés et que les tests médicaux sont bons, ils s’entraîneront pour la première fois demain. Les deux joueurs ont participé à la préparation de leurs précédentes équipes, alors il est envisageable qu’ils soient dans le groupe dimanche." Réponse dans les prochaines heures.

