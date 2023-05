FC Nantes : Aristouy pleure encore Kolo Muani

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Alors que Pierre Aristouy était présent ce jeudi en conférence de presse en marge du déplacement sur la pelouse du LOSC, il a été demandé au nouvel entraîneur du FC Nantes s'il manquait des profils dans son effectif.

"On n'a pas ce profil d'un Randal Kolo Muani"

"L'effectif est ce qu'il est. Mais on n'a pas ce profil d'un Randal Kolo Muani. Il y a un contexte et des zones de terrain qui sont anxiogènes. Si je mets un défenseur central jeune, qu'on prend but sur un tâcle manqué, ce ne sera pas un bon souvenir. Il y aura des changements, mais il ne faut pas tout chambouler", a répondu le technicien de 43 ans, qui regrette donc de n'avoir plus Randal Kolo Muani dans son effectif. Pour rappel, RKM a été dirigé durant trois saisons par Pierre Aristouy en équipe réserve.

⚽️ LOSC - FC Nantes : la compo d'Aristouy a fuité, il y a de grosses surprises ! #FCNantes https://t.co/eZbmEw2XLp — But! Nantes (@ButNantes) May 27, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Présent ce jeudi en conférence de presse en marge du déplacement sur la pelouse du LOSC, le coach du FC Nantes, Pierre Aristouy, a regretté qu'il n'ait pas le profil d'un Randal Kolo Muani dans son effectif.

Fabien Chorlet

Rédacteur