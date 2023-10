FC Nantes : Aristouy refuse de s’enflammer après Montpellier mais applaudit un joueur

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Aristouy : « J’ai préféré la prestation à Strasbourg »

Pierre Aristouy : « On est très content d’avoir maintenu le cap avec la victoire à la Beaujoire. Jusqu’à présent, ça nous chagrinait d’être trop perméable. Aujourd’hui, on a souffert face aux offensifs montpelliérains mais on a su faire les gestes justes et être solidaires sur les moments plus difficiles et ce sont des bons motifs de satisfaction.

Je ne me permettrais pas de dire que c’est un match gagné sur le plan tactique. Ce sont d’abord les joueurs qui l’ont bien abordé. Ils commencent à bien maîtriser ce que l’on demande. D’un point de vue plus personnel, j’ai préféré la prestation à Strasbourg, à l’extérieur. Montpellier avait de quoi nous faire souffrir et on a eu des séquences plus difficiles.

Un match qui a fait plaisir aux supporters ? Je suis assez bien placé pour savoir que le public nantais est un public de connaisseurs, qui aime le jeu collectif. On essaie de leur apporter des émotions. Aujourd’hui, nous avions pas mal d’absents mais tout le monde est logé à la même enseigne. Il y a cette notion de 12-13 titulaires mais ce sont d’abord des grands mots. Depuis le début de saison on a toujours eu besoin que tout le monde se sente impliqué.

Marcus Coco ? Il a fait un super match. Dans la continuité de ce qu’il avait fait contre Strasbourg mais surtout dans la continuité de ce que fait Marcus depuis que je suis à la tête de cette équipe. »

Coco : « Ce poste de latéral droit me convient bien »

Marcus Coco : « La journée est très belle. On a fait ce qu’il fallait pour revenir avec les trois points. On est tous très heureux et on veut continuer sur cette lancée.

Pouvoir aller avec ma sélection, ça a été bénéfique pour moi. C’est vrai que de revenir à Nantes et de rejouer directement ça a été compliqué mais quand on enchaîne les matchs je pense qu’au fil des minutes on se sent bien. Ce poste de latéral droit me convient bien. J’ai le jeu devant moi, ça me permet de me projeter. En parlant avec le coach, j’arrive à mieux me positionner pour bien défendre et bien attaquer (…) Au-delà du fait que je suis un joueur offensif à la base, j’aime bien défendre et je sais qu’un bon défenseur fait beaucoup de bien à l’équipe. J’essaie de donner le maximum.

Ce qui a changé par rapport au début de saison ? On a pris confiance et on a assimilé le jeu prôné par le coach. Durant la préparation, on a bossé plusieurs systèmes et même si on n’était pas prêts, on a su garder la confiance. Aujourd’hui, il ne faut pas se reposer sur les acquis (…) mais on essaie de profiter des bons moments ».

