FC Nantes : Douglas Augusto fixe 2 caps pour les prochains matches

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Arrivé le 12 août au FC Nantes en provenance du PAOK Salonique, Douglas Augusto est tout de suite devenu important dans le dispositif de Pierre Aristouy. Interrogé par le site officiel des Canaris, le milieu brésilien a dit combien il se sentait adopté en Loire-Atlantique et combien le championnat de France était relevé. Mais surtout, il a exprimé son souhait de continuer à être titulaire et d'enchaîner les victoires, comme à Clermont (1-0) et face à Lorient (5-3).

"Il faut que je puisse enchaîner encore plus de rencontres"

"Je suis évidemment très content de la manière dont je joue actuellement. Je suis arrivé d’un championnat (grec) qui est différent. Ici, je trouve que c’est bien plus difficile. Mais je suis très heureux d’avoir l’aide d’un joueur comme Pedro (Chirivella) par exemple, sur et en dehors du terrain. Ce que je peux améliorer ? Il faut que je puisse enchaîner encore plus de rencontres et qu’on prenne toujours de plus de points."

Le calendrier du FC Nantes pour la saison 2023-24

Inside : 𝗨𝗻 𝗷𝗼𝘂𝗿 𝗮̀ 𝗟𝗮 𝗕𝗲𝗮𝘂𝗷𝗼𝗶𝗿𝗲 🎬🏴‍☠️⚓️ pic.twitter.com/agytJKqXcT — FC Nantes (@FCNantes) September 26, 2023

Podcast Men's Up Life