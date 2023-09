FC Nantes : les images totalemet dingues de Lafont après sa blessure !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Alban Lafont n’est pas un homme, c’est un extra-terrestre ! Pas moins de trois semaines après avoir été victime d’une côté cassée et d’un pneumothorax, le gardien du FC Nantes est déjà sur pied ! Hier, le site officiel des Canaris a en effet diffusé une séquence totalement lunaire dans laquelle on peut voir le portier de 24 ans s’adonner à un entraînement des plus intensifs.

Lafont est déjà sur pied !

Pour le commun des mortels, celui-ci n’aurait même pas été envisageable en rêve. Sauf pour Lafont, qui semble plus motivé que jamais à tout donner pour le FC Nantes, qui a eu l’élégance de lui offrir une prolongation de contrat jusqu’en 2027 en pleine convalescence.

(Il a fait un pneumothorax + s'est fracturé une côte + s'est mangé un poteau dans les cervicales il y a 3 semaines) #FCNantes pic.twitter.com/FjfB2xVizl — Gaby Gold (@GabyGold5) September 5, 2023

