FC Nantes : mercato, mise en examen, ambition, Franck Kita en dit beaucoup plus

C'était jour de reprise pour le FC Nantes. Et présence, face aux médias, pour certains de ses responsables. Dont le directeur général du club, Franck Kita, mis en examen, on le rappelle, pour "blanchiment" et "exercice illégal de l’activité d’agent sportif" en compagnie de deux autres personnes (Bakari Sanogo et Joaquim Batica, agent FFF). L'occasion pour lui de s'expliquer et d'en dire plus sur les ambitions des Canaris cette saison.

L'objectif

"C’est le maintien, au vu de la saison dernière mais aussi de la nouvelle configuration en L1, avec des clubs concurrents comme Lorient ou Strasbourg qui montent en puissance. Notre budget sera de 75M€ cette saison. On a des moyens nous aussi."

Sa mise en examen

"Il y a le secret de l’instruction et je respecte l’institution judiciaire. Une enquête n’est pas une condamnation. Je n’ai rien à me reprocher. Rien ne m’empêche d’exercer mes fonctions et j’ai une entière liberté de travailler. J'ai toujours la même volonté de faire le maximum pour préparer la prochaine saison qui s'annonce excitante. J'ai toujours respecté les règles. "

Le recrutement

"l faut absolument mettre en place cette cellule. On ne va pas commencer avec 10 pers mais avec 1 déjà, pour superviser les joueurs. Il faut être plus professionnel en matière de recrutement ».

