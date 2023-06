FC Nantes : on en sait plus sur la garde à vue de Franck Kita

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Coup de massue hier au FC Nantes, où l’on a appris avec stupéfaction que Franck Kita a été placé en garde à vue dans les locaux de la DTPJ. Selon Presse Océan, cette détention provisoire intervient dans le cadre de l’information judiciaire ouverte à la Juridiction inter-régionale spécialisée (JIRS) de Rennes « d’exercice illégal d’une activité d’agent sportif par un ressortissant d’un État membre ou partie à l’accord sur l’espace économique européen, faux et usage de faux, abus de biens sociaux, blanchiment de fraude fiscale aggravée et blanchiment en bande organisée ».

Le FCN garde le silence

Au lendemain de l’arrestation de Joaquim Batica, agent FFF de certains joueurs nantais, et de Bakari Sanogo, c’est le fils de Waldemar Kita qui devait s’expliquer auprès des enquêteurs, notamment au sujet de transferts suspects de joueurs lors de ces trois dernières saisons. Presse Océan précise ne pas connaître les « charges précises […] retenues, ou non, à l’encontre des uns et des autres ». Le procureur de la République de Rennes, Philippe Astruc, a confirmé à L’Équipe que des « gardes à vue sont en cours depuis mardi dans cette procédure conduite par un magistrat instructeur de la JIRS de Rennes », en ajoutant qu’un « point sera fait comme habituellement au terme des mesures en cours. »

Les gardes à vue précitées interviennent dans le cadre d’une information judiciaire qui vise notamment les activités et transactions d’un réseau d’intermédiaires très proches du FC Nantes et de sa direction. Interrogé par le quotidien sportif, le FC Nantes n’a souhaité faire « aucun commentaire ».

⚽️ FC Nantes : altercation entre Waldemar et Franck Kita ? #FCNantes https://t.co/931kcNT1In — But! Nantes (@ButNantes) June 29, 2023

Bastien Aubert

Rédacteur