FC Nantes : des tensions entre Pierre Aristouy et Nicolas Pallois ?

De retour après deux mois et demi sans être titulaire lors de FC Nantes – Stade de Reims (0-1), Nicolas Pallois (36 ans) a réussi son retour chez les Canaris, imposant à Pierre Aristouy de faire des choix compliqués sur les prochains matchs.

Après la rencontre, le technicien était d’ailleurs un peu gêné au moment d’évoquer le cas Pallois. « Il a fait un excellent match », a lâché sobrement l’ancien éducateur, relancé par un journaliste : « C’est tout ? » Réponse d’Aristouy : « C’est déjà beaucoup. Il a fait un excellent match ».

Pallois « échaudé » par la gestion d’Aristouy

Il faut dire que, depuis le déclassement de Pallois, les échanges sont minimalistes entre Pierre Aristouy et l’ancien patron de la défense nantaise. « Ils n’ont eu qu’une seule discussion. C’était avant le match face à Montpellier où Jean-Charles Castelletto n’est pas là pour lui expliquer à peu près pourquoi il ne jouait pas. C’est la seule discussion qu’ils ont eu. Nicolas Pallois l’attendait. Il a été surpris de la gestion car il se considère apte à jouer encore plusieurs années. Il a vu la fin du mercato et a compris qu’il allait devoir rentrer dans la rotation. Ce qui n’était pas forcément son ambition de départ. Ce qu’il a moins compris, c’est la suite. D’ailleurs, il est relativement prudent sur le sujet. Il a été échaudé. Pendant trois semaines, il s’est retrouvé dans l’équipe-type toute la semaine à l’entraînement et il n’était pas sur le terrain le week-end », a expliqué Jean-Marcel Boudard (Ouest-France) dans le dernier podcast Sans Contrôle. Le sujet est sensible.

