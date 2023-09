FC Nantes : un titulaire éjecté définitivement par Aristouy ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Après avoir joué l'intégralité des trois premiers matchs de la saison, le défenseur central du FC Nantes, Nicolas Pallois, a assisté depuis le banc au match nul des Canaris face à l'Olympique de Marseille (1-1).

Pallois sur le banc définitivement ?

Une situation qui devrait perdurer, d'après Ouest-France, pour l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux, qui devrait être cantonné à un rôle de remplaçant pour ce qui sûrement de sa dernière saison sous le maillot nantais. "Avec les arrivées des polyvalents Ronaël Pierre-Gabriel et Jean-Kévin Duverne et celle d'Eray Cömert en fin de mercato, sans oublier le non-départ de Jean-Charles Castelletto, le FCN est désormais pourvu dans ce secteur. Et si l’expérimenté Nicollas Pallois a joué les trois premiers matchs, il a suivi le choc face à l’OM depuis le banc. Une situation qui risque de perdurer…", expliquent nos confrères.

FC Nantes. Bilan du mercato : un groupe étoffé à gérer et des jeunes à intégrer https://t.co/bueweg5d97 — Ouest-France Sports (@sports_ouest) September 4, 2023

