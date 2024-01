Reims - FC Nantes : Gourvennec allume l’arbitrage, s’inquiète pour Cömert et tacle Kadewere !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Le FC Nantes est passé par toutes les émotions cet après-midi à Reims. Si les Canaris ont pris un point contre une équipe mieux classée qu'eux (0-0), ils pourront également être frustrés par un penalty raté par Tino Kadewere (72e) et une décision arbitrale litigieuse.

Suite à une grosse semelle de Mohammed Daramy sur Eray Comert, l’arbitre central Jérémie Pignard a en effet refusé d’aller vérifier l’action à la VAR. Ce qui a mis en furie Jocelyn Gourvennec, qui lui a rappelé les trois matches de suspension dont a récemment hérité Benie Traoré pour un geste similaire.

« Le règlement manque de bon sens »

« J’ai eu monsieur Pignard à la mi-temps et on a discuté très calmement. Il m’a expliqué qu’il avait appliqué le règlement et qu’il n’y avait pas de sanction dans un tel cas de figure, quand c’est l’attaquant qui tacle. Moi, ça ne me va pas, ce n’est pas un règlement qui est cohérent, a-t-il tonné en conférence de presse. Il y a un trou dans la raquette : voir Benie Traoré prendre trois matches et ici rien du tout, avec un joueur (Eray Cömert) blessé par une grosse entorse de la cheville et des examens à passer demain. Il y a trop de conséquences, ce règlement est à revoir. On a quand même un joueur qui va rentrer à Nantes en béquilles... Encore une fois, il y a la règle et l’esprit. Et je trouve que le règlement manque de bon sens. »

Le petit tacle à Kadewere...

« À l’arrivée, on est satisfait de prendre un point même si on a aussi le regret de ne pas mener au score suite au penalty, on a laissé passer notre chance là-dessus. On a enfin eu un penalty ! L’étape d’après, c’est d’en avoir un et de le marquer », a-t-il conclu avec une certaine amertume.

Près de 900 Jaune et Vert à Reims.



Merci pour tout !



Soyez prudents sur la route.#OnEstNantes pic.twitter.com/zy5DjMk2Xh — FC Nantes (@FCNantes) January 28, 2024

Podcast Men's Up Life