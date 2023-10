FC Nantes - Mercato : à Lens, un Canari sera supervisé par le PSG !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Duel d'ambitieux ce soir à Bollaert entre un RC Lens sur le remonte-pente après un début de championnat raté et un FC Nantes ayant remporté quatre de ses cinq derniers matches. Ces deux places fortes du football français aspirent à jouer les places européennes, ce qui promet un joli spectacle dans un Bollaert une fois encore à guichets fermés. Mais un observateur au moins ne sera pas concerné par l'ambiance ou le niveau de jeu. L'objectif de cet espion du PSG sera d'évaluer la prestation de Quentin Merlin.

Campos prospectait en Amérique du Sud mais...

Selon Foot Mercato, le piston gauche de 21 ans serait dans le viseur du club de la capitale, qui aurait déjà pris des informations à son sujet. Sous contrat jusqu'en 2026 avec le FC Nantes, l'international Espoirs a fait l'objet d'un intérêt du Celtic Glasgow cet été. Ancien ailier reconverti latéral par Antoine Kombouaré, il viendrait pour compenser l'absence de Nuno Mendes, out jusqu'au printemps après son opération. Dernièrement, le responsable du recrutement parisien, Luis Campos, a envoyé des émissaires en Argentine et en Uruguay pour dénicher la perle rare. Mais la solution se trouvait visiblement beaucoup plus près de la capitale...

🚨 Quentin Merlin intéresse le PSG, qui a déjà pris des renseignements auprès de l’entourage du joueur. Son agent l’a aussi proposé à Paris.



(@Santi_J_FM @sebnonda) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) October 27, 2023

