FC Nantes - Mercato : le Stade Rennais lorgne le chouchou des supporters !

Lors d'un sondage réalisé par le site officiel du FC Nantes, Ludovic Blas a été élu meilleur Canari de la saison par les supporters. Avec 37,69% des suffrages, il a devancé Pedro Chirivella (20,09%) et Andrei Girotto (15,48%). Une juste récompense pour le joueur le plus décisif du FC Nantes en 2022-23 avec 12 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues. Une nouvelle saison pleine qui lui vaut d'être courtisé par l'OM, le LOSC, l'OGC Nice ou encore Galatasaray. Mais voilà qu'un prétendant polémique vient d'entrer dans la danse.