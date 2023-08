FC Nantes - Mercato : un ultime obstacle à l'arrivée de Marquinhos

Comme annoncé hier soir, Marquinhos est tout proche de s'engager avec le FC Nantes. L'ailier brésilien de 20 ans, en manque de temps de jeu à Arsenal, où il est arrivé l'été dernier, avait déjà été prêté à Norwich, en Championship, durant l'hiver. Cette fois, ce sera en France, et il y a de bonnes chances qu'il soit disponible dès dimanche, pour la réception de Toulouse.

Les deux parties peaufinent les détails du contrat de prêt. Selon le journaliste italien spécialisé dans les transferts Luca Bendoni, il s'agit d'un prêt payant de 300.000€ avec prise en charge du salaire du joueur par la Maison Jaune à hauteur de 500.000€. Soit un investissement total de 800.000€. Une très bonne affaire pour un joueur avec un tel potentiel. Les dernières discussions porteraient sur une option d'achat de 12 M€ avec clause de rachat de 22 M€ pour Arsenal.

