FC Nantes - Mercato : une piste prestigieuse démentie pour Lafont !

Il ne reste plus que trois semaines et trois jours d'ici la clôture du mercato estival. Et pour le moment, Alban Lafont est bien parti pour enchaîner une cinquième saison au FC Nantes. Le gardien de 24 ans avait pourtant fait savoir qu'il voulait partir, usé par un dernier exercice très difficile qui l'a vu perdre son brassard de capitaine après le départ d'Antoine Kombouaré. A un an de la fin de son contrat, c'était effectivement le bon moment pour aller voir ailleurs.

Pas de contact avec Arsenal

Seulement, aucune offre n'est arrivée jusqu'à présent. On a cru que ça avait changé hier soir, après qu'un journaliste anglais ait annoncé un intérêt d'Arsenal et même une prise de contact des vainqueurs du Community Shield avec le FC Nantes. Mais renseignement pris, ce ne serait pas vrai. Des "affabulations de médias", selon un membre de son entourage. Tant pis pour Lafont, qui aurait vu son vœu de rejoindre une équipe luttant pour les places européennes se réaliser...

Le calendrier du FC Nantes pour la saison 2023-24

🚨 Arsenal have made contacts with FC Nantes for 24yrs goal keeper Alban Lafont.@arsenal desperate to sign goal keeper before the transfer window shuts. pic.twitter.com/iMiN0hAEI2 — Tri (@AlexAdongu) August 8, 2023

