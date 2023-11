FC Nantes, RC Lens - Mercato : coup de théâtre à venir dans le dossier Meupiyou ?

Parti à la Coupe du Monde U17 en Indonésie où ça se passe plutôt bien pour lui avec l’équipe de France, Bastien Meupiyou (17 ans) devient un sujet sensible au FC Nantes. A un peu plus de 18 mois de la fin de son contrat, les Canaris ont ouvert la porte à un départ en janvier du défenseur central selon Ouest-France.

Dans le podcast « Sans Contrôle », David Phelippeau, le spécialiste du Mercato des Canaris, reste cependant très prudent sur l’issue de ce dossier : « C’est une éventualité. On n’a pas dit qu’il allait partir mais on peut se poser la question. Il voit bien que les portes ne sont pas ouvertes (en équipe première, ndlr) (…) La direction veut toujours le prolonger mais après il faut voir ce que le clan Meupiyou veut faire ».

Comme l’a expliqué Simon Reungoat (Hit-West), il n’est d’ailleurs pas exclu que l’agent de Meupiyou conditionne la prolongation de son poulain par un changement de statut, lui qui a bien compris l’été dernier que son coup de pression suite à l’offre du RC Lens avait eu un véritable effet sur la direction du FC Nantes...

La claque messine, une défense en bois et... les jeunes avec un @NicolasMangeard vite en difficultés, un @FlorianCazzola nul en blind-test, un @SimonReungoat qui n'ose plus parler des supporters et un @dphelippeau reçu 4/4 sur les chansons ! #FCNanteshttps://t.co/nmRliMotAn