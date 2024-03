Messi signe 2 nouveaux records au nez et à la barbe de Cristiano Ronaldo !

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Cette nuit avait lieu le derby floridien entre l'Inter Miami et Orlando City. Les Roses de Lionel Messi et Luis Suarez n'ont fait qu'une bouchée de leur voisin (5-0), l'Argentin et l'Uruguayen inscrivant un doublé chacun. La Pulga a marqué de la tête (!) et de la poitrine (!!), ce dernier but étant assez symbolique de la faiblesse de la MLS, avec du grand n'importe quoi au niveau du replacement et du pressing. Mais les faits sont là, Messi a porté son total à trois buts en autant de journées du championnat américain.

715 buts hors pénalty en carrière

Ce doublé a permis à l'ancien Barcelonais d'atteindre la barre des 500 buts dans les trois championnats qu'il a fréquentés durant sa carrière, à savoir la Liga, la Ligue 1 et la MLS. Il en est également à 715 buts hors pénalty dans sa carrière. Pas mal pour celui que ses détracteurs, et notamment les fans de Cristiano Ronaldo, surnomment "Pessi" car il ne marque que depuis les 16,5m !

NEW RECORD



Lionel Messi now has the most non-penalty goals in football history!



715 Non Penalty Goals! 🤯 pic.twitter.com/sjT0F17V2t — Razeen Muhammad (@razeenranu) March 3, 2024

