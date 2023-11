FC Barcelone, Real Madrid : Laporta et Pérez démissionnent, le Barça a un remplaçant à Xavi

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

MARCA : « Vainqueurs et premiers »

La victoire de l’Espagne hier à Chypre (3-1) a offert à la Roja la première place de son groupe en éliminatoires de l’Euro 2024. De son côté, la blessure d’Eduardo Camavinga avec les Bleus pourrait obliger Carlo Ancelotti à revenir au 4-3-3 au Real Madrid.

AS : « Trident et leadership »

L’Espagne surfe sur le succès et peut voir venir à l’Euro 2024, où ses ambitions de victoire finale sont déjà déclarées. Camavinga en aurait pour au moins deux mois, voire plus. Selon le journaliste Juanfe Sanz, le milieu tricolore pourrait ne revenir qu’en février 2024 !

Presse catalane

SPORT : « Étoile Lamine »

Lamine Yamal, auteur d’un très joli but à Chypre lors du facile succès de l’Espagne, cannibale encore la Une de Sport. Le journal catalan revient sur les morts forts de Joan Laporta à Xavi même si le journaliste José Alvarez affirme que le Mexicain Rafael Marquez serait le favori pour lui succéder en cas de départ.

MUNDO DEPORTIVO : « Goal d’un crack »

Si Yamal est mis en avant, on retient surtout les démissions de Florentino Pérez et de Joan Laporta de la fédération espagnole de football ! Les présidents respectifs du Real Madrid et du FC Barcelone ont envoyé une lettre à la RFEF dans laquelle ils annoncent quitter leurs postes au sein du conseil d’administration pour ne « interférer dans le processus électoral que l’entité fédérative doit entamer. »

Liderato para España con gol de la estrella Lamine. #Portadas pic.twitter.com/UyUDqQVLM9 — Paco López (@PacoLopezpress) November 17, 2023

Podcast Men's Up Life