FC Barcelone – Mercato : un coéquipier de Messi lui est passé devant aux yeux de Bartomeu !

Interrogé dans le journal catalan Mundo Deportivo, le président du FC Barcelone Josep Maria Bartomeu veut absolument prolonger Marc-André ter Stegen. Pas Lionel Messi.

Chaque fois que Josep Maria Bartomeu est interrogé dans la presse, son discours ne varie pas d’un iota. A ses yeux, Lionel Messi est tellement attaché au FC Barcelone qu’il n’y a absolument aucune chance de le voir partir ailleurs. Ces certitudes présidentielles lui ont sans doute conféré le droit d’agir de manière un peu étranges autour de Messi, notamment en gérant assez mal certains transferts ou autre masse salariale. Il n’empêche que sa confiance à propos de l’avenir de la « La Pulga » est donc toujours intact.

« Lionel Messi a dit plusieurs fois qu’il voulait se retirer ici, à Barcelone. Je n’ai donc pas le moindre doute sur le fait qu’il prolonge son contrat avec nous. J’ai une relation fluide avec lui, comme j’en ai d’ailleurs avec tous les capitaines de l’équipe », a observé Bartomeu dans les colonnes de Mundo Deportivo.

Bartomeu veut blinder Ter Stegen avant Messi

Sûr de son fait pour Messi, le président du Barça a donc une autre priorité en tête : prolonger Marc-André ter Stegen. « Pour moi, la rénovation de Ter Stegen est prioritaire, a-t-il poursuivi dans MD. Non seulement en raison de sa qualité de gardien mais aussi par sa personnalité et sa manière d’être et se comporter. C’est un cadre du vestiaire et du futur. À son poste, il est très jeune mais fait déjà partie des meilleurs. À 28 ans, il fait partie du Top 3 mondial. »