FC Barcelone : pourquoi Martin Braithwaite va régaler Lionel Messi

L’ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux, Gustavo Poyet, s’est exprimé sur Martin Braithwaite qui vient de signer au FC Barcelone. « Quand je l’ai vu à Bordeaux, qui est une équipe assez importante en France, il jouait bien le jeu et voulait assumer ses responsabilités », a confié l’Uruguayen, dans des propos retranscrits par Girondins4Ever. Avant d’ajouter : « Je ne crois pas que Martin Braithwaite pensait avoir une opportunité ces derniers mois-là, d’évoluer au Barça. De tous les noms dont on a parlé, je crois que c’est celui qui a les caractéristiques les plus adéquates pour ce qui manque au Barça, c’est-à-dire, tirer l’équipe, trouver des espaces ou les créer pour Messi et les autres. »

👑🔊 Leo #Messi : « J’aime Barcelone et je me sens bien ici. Si le Club et les supporteurs le désirent, je me vois rester ici longtemps. Je veux continuer à gagner des titres ici, que ce soit la @ChampionsLeague ou @LaLiga. » pic.twitter.com/3t155qLzvo — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) February 21, 2020

Le Danois sera donc une bonne pioche, selon lui. « Il y a d’autres options, mais il peut être un support sur lequel compter le temps que Suarez revienne. Il a toujours eu ce potentiel d’être un joueur puissant. J’ai eu de la chance avec lui car il n’a jamais été blessé, ce qui est très important car ça te donne un plus de savoir que tu peux compter sur lui sur la durée ».