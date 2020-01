Real Madrid, FC Barcelone : Zinédine Zidane solidaire d’Ernesto Valverde

Zinédine Zidane, le coach du Real Madrid, a commenté hier le départ d’Ernesto Valverde, remplacé par Quique Sétien sur le banc du FC Barcelone. « Je suis désolé pour lui, a soutenu Zizou. C’est un grand entraîneur que je respecte. Chaque club a ses objectifs et c’est comme ça dans les grands clubs, ça ne va pas changer. »

