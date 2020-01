Real Madrid : Zidane s’attend à une rude bataille face au FC Barcelone version Setién

true

C’est avec un œil lointain que l’entraîneur du Real Madrid a vu son grand rival changer d’entraîneur. Quique Setién a remplacé Ernesto Valverde en début de semaine. Forcément, Zinédine Zidane ne pouvait pas éviter des questions sur le sujet.

En conférence de presse ce vendredi, le coach madrilène est tout d’abord revenu sur la période délicate traversée par Valverde. « Je suis désolé pour lui. Ce n’est pas une bonne situation, c’est un entraîneur qui a montré qu’il est très bon. J’ai un énorme respect pour lui. Nous savons que nous sommes dans de grands clubs et rien ne changera. Si nous perdons deux matches, on me critiquera comme ils l’ont fait il y a un mois et demi. »

Désormais, place donc à Quique Setién dont la qualité de jeu est louée par de nombreux observateurs. Zidane s’attend donc à un duel d’autant plus coriace face au nouveau FC Barcelone. « Je m’attends à un Barça qui rivalisera, comme il l’a toujours fait avec tous les techniciens qu’il a eu. Il fera son travail et nous ferons le nôtre. Il y aura toujours cette rivalité. Je m’attends à une équipe compétitive », a expliqué le coach français devant la presse.