Le FC Barcelone fixe ses conditions pour Neymar, le Real Madrid aidé par le CUP pour Mbappé

Ce jeudi, AS parle de football féminin avec la joueuse de la Roja Aitana Bonmati en Une avant la demi-finale face aux Pays-Bas la nuit prochaine à 3 heures du matin. Il est aussi question de Luis Enrique qui écarte Neymar au PSG et du fait que le club parisien compte sur la « pression » des Ultras pour faire partir Mbappé même si ça ne changera pas forcément la donne dans l'esprit du Bondynois. Enfin l'image d'Isco signant au Bétis est mise en avant.

Ce jeudi, ce n'est pas le Real Madrid qui fait les gros titres du média madrilène mais son voisin de l'Atlético avec une interview exclusive du technicien argentin Diego Simeone, qui revient sur son refus de rejoindre l'Arabie Saoudite. Il est aussi question du dossier Mbappé au PSG, pour qui un appel au Real Madrid « pourrait tout changer » mais également de Luis Enrique qui a décidé de blacklister Neymar.

#LaPortada ? "La oferta de Arabia no me hizo dudar, soy feliz en el Atlético" ?¬レᆰ Simeone, en MARCA pic.twitter.com/ADE7EciU4l

Le quotidien catalan fait ses gros titres sur le cas de Neymar que le PSG pousse dehors et assure que le Barça est « très attentif » même si les possibilités catalanes sont limités face à ce que peut proposer l'Arabie Saoudite (Al-Hilal). Seule possibilité : que Ney arrive libre et baisse son salaire. La vente de Kessié pour 12,5 M€ est évoquée tout comme le fait que Xavi veut insister avec le prometteur Lamine Yamal (16 ans).

? | #PortadaSPORT ?￰゚ヌᄃ? 'EXPLOTA EL CASO NEYMAR' ❌El PSG le comunica al brasileño que no cuentan con él y debe salir este mismo verano ?￯ᄌマ https://t.co/ZwZ13KYghn pic.twitter.com/aa3GWP2wVe

Il est justement question de Yamal à la Une de l'autre grand quotidien catalan. Le média pro Barça parle de « l'impact mondial » qui a eu sa prestation lors du trophée Joan Gamper. « MD » explique aussi que le club veut avancer la venue de Vitor Roque avec Paranaense. Pour l'heure, refus catégorique du club brésilien et de leur CEO qui s'est exprimé hier. Enfin, le média s'amuse du chaos au PSG où Neymar prend la « porte » et est « offert » à Mbappé dans le loft.

Pour résumer

Ce jeudi 10 août dans la presse espagnole, ça parle des cas Neymar et Mbappé au PSG, de leurs chances de rejoindre le Barça et le Real Madrid mais aussi de la pépite du FC Barcelone Lamine Yamal, de foot féminin et de Diego Simeone.