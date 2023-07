Real Madrid, FC Barcelone, PSG : Ancelotti enfonce Mbappé, un Blaugrana lance le Clasico !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

MARCA : « Il manque juste à fixer le prix »

Si Marca assure que le PSG demande 250 millions pour vendre Kylian Mbappé au mercato, on apprend que le Real Madrid tenterait de baisser le prix à 225 M€ et serait disposé à le recruter gratuit dans un an.

AS : « Le Clasico américain »

Pendant qu’As salive devant le Clasico (23h), Carlo Ancelotti en a remis une couche sur Mbappé. « Je ne réponds plus à la question Mbappé, pas parce que cela me gêne mais parce que je n’ai pas envie, a-t-il tonné en conférence de presse. Notre effectif est au complet, il est suffisant. Les nouveaux, Brahim Diaz et Joselu peuvent apporter dans le domaine offensif et marquer des buts. »

Presse catalane

SPORT : « C’est nuit de Clasico »

Sport se frotte les mains devant le choc entre le Real Madrid et le FC Barcelone, qui aura lieu au Texas en amical. Sergi Roberto a déjà lancé le match : « Madrid ? Pour moi, nous avons la meilleure équipe du monde et nous pouvons lutter contre tous, le Real inclus. Nous avons déjà gagné la Liga devant eux, nous serons en Ligue des champions. J’ai pleinement confiance en mon équipe mais si quelqu’un veut nous rejoindre, il sera le bienvenu. »

MUNDO DEPORTIVO : « Le PSG va sur Dembélé »

Outre le Clasico du jour, Mundo Deportivo revient sur l’intérêt croissant du FC Barcelone pour Ousmane Dembélé, pour qui le PSG formulera une offre de 50 millions d’euros avant le mardi 1er août. Ensuite, l’ailier tricolore coûtera 100 M€.

