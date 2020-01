FC Barcelone – Mercato : le Real Madrid débarque sur le chouchou de Messi !

true

Coéquipier de Lionel Messi en sélection argentine, Lautaro Martinez forme avec Romelu Lukaku un duo explosif avec l’Inter Milan, et cela n’a pas échappé au Real Madrid. Selon le quotidien anglais, The Mirror, deux clubs sont à la lutte pour attirer l’attaquant argentin : le Real Madrid et Manchester United.

Pogba pourrait filer à l’Inter

Et les deux clubs envisageraient de payer à l’Inter la clause de cession du joueur, qui s’élève à 111 M€, au mois de juin. Selon le tabloïd, Paul Pogba, cible du Real, filerait à l’Inter si United venait à gagner la partie pour Martinez.

Mais le Real ferait du joueur sa priorité pour se renforcer en attaque, où ni Jovic ni Mariano n’ont les faveurs de Zinédine Zidane pour épauler Karim Benzema.