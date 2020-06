Real Madrid, FC Barcelone : Lionel Messi ne serait pas le meilleur joueur de la Liga

true

Selon Fred Hermel, journaliste à RMC, depuis la reprise de la Liga Karim Benzema (Real Madrid) est meilleur que Lionel Messi (FC Barcelone).

En une semaine, le Real Madrid a pris la tête de la Liga au FC Barcelone. Depuis la reprise, les Madrilènes ont fait carton plein avec trois victoires en trois matches. Pour cela, le Real Madrid a pu compter sur un exceptionnel Karim Benzema (32 ans). Très en forme, le joueur formé à l’OL a claqué trois buts. Surtout, Benzema s’est porté en leader de l’attaque merengue.

Invité à s’exprimer sur la reprise de la Liga, Fred Hermel a été dithyrambique envers le buteur français. Pour le journaliste de RMC, Benzema est supérieur à Lionel Messi (32 ans) depuis le retour de la compétition : « Karim Benzema est, de loin, le meilleur joueur de la Liga. Depuis la reprise il y a une semaine, Lionel Messi n’est pas en forme. Ce n’est pas beaucoup. Mais, ça fait quand même trois matchs où il danse sur la pelouse. »

Au Real Madrid, « tout ce que fait Karim Benzema est intelligent »

Fred Hermel a insisté sur les raisons de sa bonne période : « Tout ce qu’il fait est intelligent. Il s’est défoncé physiquement pendant le confinement. Il a beaucoup, beaucoup travaillé. Il a toujours été un gros bosseur mais il ne voulait surtout pas perdre son état de forme à cause du confinement. Il est très bien revenu. Et il n’y a pas tant de joueurs du Real Madrid qui ont été titulaires trois fois. Zidane est un adepte du turnover. Karim Benzema est tellement bien qu’il n’a quasiment aucun risque de se blesser pour cause de fatigue. »

« KB9 » est devenu un cadre du Real Madrid. Son entraîneur Zinédine Zidane est ravi que son buteur, engagé jusqu’en 2022, « ferme un peu des bouches ». Pour conserver sa place de leader, la Maison Blanche aura besoin d’un grand Karim Benzema. En face, aucun doute que Lionel Messi aura à coeur de venir gravir le titre de champion à son ennemi. La star argentine vise un 700e but en carrière, ce soir (22 heures), face à l’Athletic Bilbao.