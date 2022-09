ASSE - Girondins : un Bordelais contredit Poussin et Michelin sur la prestation des Verts

Zapping But! Football Club L'AS Saint-Etienne : Pourquoi faut-il installer Green sur la durée ?

Après la défaite ce samedi des Girondins de Bordeaux sur la pelouse de l’ASSE (2-0), Gaëtan Poussin et Clément Michelin n'ont pas manqué de tacler les Verts sur leur façon de jouer. Un sentiment que ne partage pas leur coéquipier, Malcom Bokele, qui s'est montré élogieux envers l'équipe stéphanoise.

"On a joué contre une belle équipe de Saint-Etienne"

"Dans les trente derniers mètres, on a eu beaucoup de situations, on ne les a pas mises au fond, je pense que c'est ça qui nous a fait défaut. Ça fait mal de prendre des buts à ce moment-là du match, surtout qu'à chaque fois que l'on a pris un but, on était plutôt bien dans le match. C'est le football, on va apprendre de nos erreurs, on va retourner à l'entraînement dès lundi et préparer le match de Dijon. On n'a pas de doute, ça arrive de perdre un match. On sait qu'on ne va pas gagner tous les matchs de la saison. On a joué contre une belle équipe de Saint-Etienne", a déclaré le défenseur central girondin au micro d'Aquitaine Radio Live.

Pour résumer Contrairement à Gaëtan Poussin et Clément Michelin, le défenseur central des Girondins de Bordeaux, Malcom Bokele, a vu une belle équipe de Saint-Etienne lors d'ASSE - Bordeaux (2-0).

