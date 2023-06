Après Blas, Rennes confirme aussi pour Le Fée, le LOSC saigné, un nouveau rachat de club se profile

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Stade Rennais : en plus de Blas, Cloarec confirme pour Le Fée Pour France Bleu Armorique, le président du Stade Rennais, Olivier Cloarec, n'a pas confirmé l'intérêt de son club que pour le milieu offensif du FC Nantes, Ludovic Blas, mais aussi pour le milieu offensif de Lorient, Enzo Le Fée, qui a fait d'une arrivée à Rennes sa priorité cet été.

Et aussi...

LOSC : les Dogues doivent plus de 500 000€ à Bahlouli

Licencié pour faute grave du LOSC en septembre 2019, Fares Bahlouli a remporté sa bataille devant les Prud'hommes face à son ancien employeur. L'Equipe révèle que les Dogues devront payer 495 000€ au joueur pour la rupture anticipée de son contrat, 10 000€ de pertes de chance de toucher des primes et 5 000€ pour harcèlement moral. Pour justifier son licenciement à l'époque, l'ancien prodige de l'OL avait été accusé par son club de manque de professionnalisme.

« Lille n’a versé aux débats aucune pièce permettant d’établir que Monsieur Bahlouli a fait l’objet de remarques sur sa prise de poids et la baisse de ses aptitudes physiques avant la lettre de convocation à entretien préalable », peut-on lire dans le procès verbal justifiant la décision de la cour d'appel de Douai.

Stade de Reims, Stade Rennais : Still confirme pour Teuma

Cible du Stade Rennais et du Stade de Reims, Teddy Teuma (Union Saint-Gilloise, 29 ans) a bel et bien choisi Reims comme le Maltais l'a fait savoir il y a quelques jours. Dans la Dernière Heure, le coach champenois Will Still a évoqué ce dossier qui tarde à se décanter entre les clubs et expliqué pourquoi Reims en avait fait une priorité :

« Quand j’étais assistant au Beerschot, je l’ai vu arriver à l’Union en mode revanchard. Il a directement montré quel joueur il était. Cet hiver, nous étions dans le même hôtel que l’Union durant notre stage en Espagne. J’ai assisté à certains entraînements de Geraerts et Teddy ressortait du lot par son jeu et par ses paroles. Je me suis dit que c’est le genre de gars qu’il fallait dans une équipe. Mais je ne me prends pas la tête : s’il vient à Reims, ce serait magnifique. S’il ne vient pas, c’est qu’il y a quelque chose d’autre autant pour lui que pour nous ».

Toulouse : la vérité sur l'éviction de Montanier

Si la décision du Toulouse FC de se séparer de Philippe Montanier en a surpris plus d'un cet été, la raison véritable de cet échec commence désormais à fuiter. Selon l'excellent site Les Violets mais également la Dépêche du Midi, le technicien paierait davantage pour ses relations exécrables avec la responsable de la stratégie sportive du club Selinay Gürgenç que pour des considérations sportives. La dirigeante se trouve être la femme du président Damien Comolli...

Girondins : Maja va partir libre

Auteur de 16 buts et 6 passes décisives cette saison en Ligue 2, Josh Maja (24 ans) ne prolongera pas son contrat aux Girondins de Bordeaux. Foot Mercato confirme que si le Nigérian était prêt à rester une saison de plus en Aquitaine, la levée de son année optionnelle était liée à la montée du club en Ligue 1. De nombreux clubs tenteraient aujourd'hui de récupérer l'ancien joueur de Sunderland.

Angers : le SCO serein avec la DNCG...

Si le SCO Angers est jusqu'à présent le seul club épinglé par la DNCG dans l'attente de documents complémentaires, Saïd Chabane, l'ex-président et propriétaire du club, s'est voulu rassurant sur la situation dans Ouest-France : « nous avons obtenu la note de 9/10. Il manque un seul élément. Un document que notre expert-comptable va envoyer à la DNCG. Il concerne une consolidation entre le Sco et Sco Invest (SCI propriété de la société financière Cosnelle dont Saïd Chabane est le propriétaire), qui gère le stade et la Baumette notamment. Il y a eu des travaux à Kopa (la rénovation de la tribune Saint-Léonard) qui ont engendré des flux financiers entre le Sco et Sco Invest. La DNCG a besoin de vérifier que tout est fluide ». Selon lui, tout se règlera sans nouveau passage.

… et proche d'être vendu grâce à Quillot !

Si l'on en croit le Courrier de l'Ouest, Pascal Cagni (61 ans), l’ancien patron de Packard Bell à Angers et d’Apple Europe, aurait entamé des négociations pour racheter le SCO Angers à Saïd Chabane. Un dossier de rachat négocié avec l'entremise de l'ancien DG de la LFP... Didier Quillot. Un an après l'échec des discussions avec le fonds d'investissement américain GFC, ce serait une vraie boué d'oxygène pour le club du Maine-et-Loire.

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Si But! Football Club traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – du championnat de France.

Alexandre Corboz

Rédacteur