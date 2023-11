Coup de théâtre pour Genesio, un Girondin gravement blessé, les comptes du LOSC saisis ?

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Stade Rennais : Genesio est toujours en danger

Ce mardi, Ouest-France a annoncé que l'état-major du Stade Rennais ne devrait pas se séparer de Bruno Genesio malgré les mauvais résultats des Rouge et Noir en ce début de saison. Mais L'Équipe ne donne pas le même son de cloche et croit savoir que l'avenir de l'entraîneur rennais serait toujours incertain. La décision finale serait attendue d'ici la fin de la semaine.

Girondins : De Amorim gravement blessé

Selon Girondinfos, Mathias De Amorim (18 ans) s’est blessé gravement lors d’un entraînement ! Le le milieu de terrain de 18 ans s’est fait opérer et sera écarté des terrains durant de longs mois.

🚨 Le milieu de terrain Mathias De Amorim (18 ans) s’est blessé gravement lors d’un entraînement !



Il s’est fait opérer et sera écarté des terrains durant de longs mois.



Bon rétablissement à lui 🙏 pic.twitter.com/6UlZSM8xds — Girondinfos (@Girondinfos) November 14, 2023

Mais aussi...

LOSC : les comptes du club saisis ?

Locataire de la Décathlon Arena Stade Pierre-Mauroy, le LOSC est dans une situation difficile. Et pour cause, si le club nordiste souhaite faire baisser le loyer, le propriétaire du stade, la MEL (Metropole européenne de Lille) ne veut pas. Principalement parce que le LOSC lui doit de l’argent, n’ayant pas respecté toutes les échéances de paiement. Selon RMC Sport, Lille doit approximativement un an de loyer à la MEL, soit une somme de plus de 6 millions d’euros. Les comptes du club nordiste pourraient même être saisis !

RC Strasbourg : la Juve ne lâche pas Diarra

Déjà sur les tablettes de la Juventus Turin cet été, Habib Diarra (19 ans) serait encore ciblé par le club italien au mercato d'hiver. Selon Marco Conterio, journaliste de TMW, la Vieille Dame songerait même à lancer une offensive dès le mois de janvier prochain.

Clermont : Schaefer dresse un premier bilan

Après la victoire de Clermont face à Lorient dimanche (1-0), Ahmet Schaefer s'est exprimé sur le début de saison du club auvergnat. « Ne pas être récompensé au sortir de ce match-là, c'est vrai que cela nous aurait porté un sacré coup. À l'inverse, c'est une juste récompense pour tout le groupe, la machine commence à se mettre en marche », a affirmé dans La Montagne le président de Clermont. La succession de Pascal Gastien ? Ce n'est pas le bon moment pour l’évoquer mais on ne changera pas à 180 degrés, quoi qu'il arrive. Un gars qui joue le catenaccio ne viendra pas chez nous ».

OGC Nice : Todibo encense Adams (MHSC)

Interrogé sur les attaquants les plus difficiles à marquer en Ligue 1 cette saison, Jean-Clair Todibo a mis Akor Adams en bonne place dans son classement. « Akor Adams est un très (très) bon attaquant, a expliqué le stoppeur de l’OGC Nice à Prime Vidéo. Il est en mesure de bien garder le ballon tout en réalisant de bons appels. [...] Il est très agile, je trouve qu’il s’agit vraiment d’un attaquant complet. »

Todibo sur @PVSportFR: « Akor Adams est un très (très) bon attaquant. Il est en mesure de bien garder le ballon tout en réalisant de bons appels. [...] Il est très agile, je trouve qu’il s’agit vraiment d’un attaquant complet.»#teamMHSC #MHSC 🔷️🔶️ https://t.co/uuTJvemGg6 — AllezPaillade.com (@AllezPaillade) November 15, 2023

Podcast Men's Up Life