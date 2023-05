Un renfort à Nice, un ex de l'OM de retour en L1, Bakwa (Girondins) tranche son avenir

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

OGC Nice : Digard ne s'inquiète pas du rachat de Manchester United Si Jim Ratcliffe, le patron d'Ineos, est désormais en pôle pour racheter Manchester United, cela n'inquiète pas outre mesure Didier Digard à l'OGC Nice. Au contraire, le coach des Aiglons aimerait bien voir son patron réaliser son rêve : « Pour moi, Manchester c'est autre chose. Je ne pense pas qu'on soit dépendant de ça... Le boss a fait un tel investissement à Nice que sincèrement s'il peut se faire le cadeau de Manchester, je serais content pour lui. On sait que c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Surtout qu'on sait qu'il ne se désengagera pas de l'OGC Nice. Il faut bien comprendre qu'il y a aussi des difficultés pour nous avec le fair-play financier. Nous ne pouvons pas faire tout et n'importe quoi... De l'extérieur, le projet peut vous paraître compliqué à suivre mais nous, en interne, on peut vous dire que les gens se donnent à 100% pour faire grandir ce club. On espère toujours faire mieux, faire plus vite mais il y a quelques années, à quatre journées de la fin, on serait bien entre les jambes et la fin de saison était difficile. Aujourd'hui, les fondations sont de plus en plus solides ». Bouna Sarr bientôt de retour en Ligue 1 ? Revenu en forme ces derniers mois, Bouna Sarr (31 ans) se prépare à quitter le Bayern Munich cet été, à un an de la fin de son contrat. Malgré son faible temps de jeu, le latéral droit jouit toujours d'une bonne cote. Foot Mercato affirme qu'en plus de touches en Série A et en Premier League, l'ancien joueur de l'OM intéresse des clubs de Ligue 1. L'identité des équipes visant l'ancien Messin n'a, en revanche, pas été révélée.

AS Monaco, Montpellier : les deux clubs sur Ali Ben Romdhane

Non content d'avoir finalisé hier les arrivées de Becir Omeragic (FC Zürich, 21 ans) et Mousa Al-Tamari (OH Louvain, 25 ans) en qualité de joueurs libres, Montpellier vise désormais la signatuyre du milieu de terrain international tunisien de l'Esperance Tunios, Ali Ben Romdhane (23 ans), lui aussi en fin de contrat. Selon le journaliste turc Ekrem Konur, Monaco serait également sur les rangs.

?AS Monaco and Montpellier are competing for the transfer of 26-year-old player Mohamed Ali Ben Romdhane.

?￰゚ヌᄈ ?#ASMonaco ? #Montpellier



?Many clubs from Europe are monitoring the situation of the Tunisian player. pic.twitter.com/lgSbn2qGSa — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) May 11, 2023

RC Lens – Stade de Reims : deux mauvaises nouvelles pour Will Still

En déplacement ce vendredi soir (21 heures) à Bollaert-Delelis pour le compte de la 35ème journée de Ligue 1, le Stade de Reims devra composer sans Kamory Doumbia (lésion du quadriceps) et Thibault De Smet (ischios) en plus des absences de van Bergen et Maolida. Seule bonne nouvelle pour Will Still : le retour de suspension d'Emmanuel Agbadou.

Le groupe de Reims : Y. Diouf, Olliero, S. Sylla - Abdelhamid, Agbadou, C. Keita, Busi, Foket, F. Fall, Koudou - Matusiwa, Cajuste, Lopy, Atangana Edoa, Flips, Zeneli, Ito, Munetsi - Sierhuis, Balogun, E. B. Touré.

RC Strasbourg : un prêté fait (déjà) son retour

Envoyé à Zulte-Waregem (D1 belge) en janvier, Karol Fila (24 ans) a déjà fait son retour au centre d'entraînement du RC Strasbourg d'après les DNA. Si le prêt du Polonais lui aura permis de glaner du temps de jeu, le latéral droit n'est pas parvenu à sauver son club de la relégation. Sa saison étant terminée en Belgique, il est rentré en Alsace pour s'entretenir jusqu'à la fin de la saison même s'il ne pourra pas rejouer avec le RCSA avant le 1er juillet prochain.

Girondins : Dilane Bakwa règle son avenir avec Bordeaux

Invité sur France Bleu Gironde à évoquer son avenir aux Girondins de Bordeaux, Dilane Bakwa a fait le point sur son avenir. Un avenir que le milieu offensif ne voit pas ailleurs qu'en Gironde même si lui n'a pas prolongé son bail contrairement à Malcom Bokélé ou Junior Mwanga :

« Si je me verrais bien une saison de plus en Ligue 1 si on est en Ligue 1 ? Bien sûr ! Moi, je suis formé aux Girondins de Bordeaux, j’ai toujours voulu jouer en professionnel ici, donc bien sûr que je me vois bien une saison de plus aux Girondins de Bordeaux (...) Bien sûr que l’envie est de rester aux Girondins. Après, les envies de prolonger, je suis lié contractuellement jusqu’en juin 2025 ».

En parallèle de cette bonne saison, Dilane Bakwa a expliqué avoir « changé d'entourage ». « Cela m’a fait changer ma façon de voir les choses. Aujourd’hui, je ne suis pas surpris d’en être là », a-t-il glissé.

OGC Nice : Ramsey définitivement Niçois ?

Selon Nice Matin, Aaron Ramsey a prolongé son contrat à l’OGC Nice jusqu’en juin 2025. Une clause prévue dans son contrat à Arsenal prévoyait que son bail serait automatiquement renouvelé d’un an s’il disputait 34 matches, ce qui est déjà le cas cette saison. De plus, on apprend que son salaire devrait être augmenté et que sa famille pourrait enfin débarquer sur la Côte d’Azur pour s’y fixer à plus long terme.

Stade Rennais, RC Strasbourg : Stéphan veut retrouver un banc

Libre depuis son départ du RC Strasbourg fin 2022, Julien Stéphan a des fourmis dans les jambes et souhaite retrouver un banc de touche digne de ce nom. « Le départ de Rennes ? Une grosse connerie, je me suis précipité. On était pas loin des places européennes, la dynamique n’était pas top mais il y avait le temps de se récupérer. Il y a une soirée, une nuit, une journée de discussions avec le président et Florian Maurice, ils ont essayé de me retenir mais ça ne s’est pas fait, a-t-il déclaré hier dans L’Équipe du Soir. A Strasbourg, c’était différent, j’étais préparé à me battre jusqu’à la dernière journée, la décision n’était pas de mon fait mais il faut respecter ça en tant qu’entraîneur. J’aimerais retrouver un banc. (…) Il y a des bons projets en France mais je ne fais pas acte de candidature ce soir. Il y a rien de concret pour l’heure, en tout cas je suis prêt. La Championship est un bon championnat. La MLS est un championnat aussi intéressant, en voie de développement. Je suis ouvert. »

ESTAC : Magne évacue les dossiers chauds

Présent hier soir dans l’émission L’After, Aymeric Magne a évoqué les dossiers chauds à la présidence de l’ESTAC. « On a un plan sur dix ans, un projet clair. On sait combien on va investir dans les joueurs et les infrastructures, a-t-il détaillé au micro de RMC Sport. L'erreur, c'est le timing. Pour mettre un style de jeu et une culture, c'est en début de saison. Kisnorbo sera toujours le coach la saison prochaine. »

🗣💬 "L'erreur, c'est le timing. Pour mettre un style de jeu et une culture, c'est en début de saison. Kisnorbo sera toujours le coach la saison prochaine."



Aymeric Magne, président de Troyes, annonce le maintien de Kisnorbo comme coach malgré la relégation inéluctable en L2. pic.twitter.com/14QXF1jk90 — After Foot RMC (@AfterRMC) May 11, 2023

