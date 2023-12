Nice a tranché pour Atal, un joueur du LOSC à un pas de l'Inter Milan, gros Mercato à venir à Bordeaux

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

OGC Nice : Atal vendu cet hiver

Coupable d’avoir relayés les propos d’un prédicateur antisémite sur le conflit entre Israël et le Hamas, Youcef Atal (27 ans) ne devrait plus évoluer sous les couleurs de l’OGC Nice à son retour de suspension en janvier. Selon Nice-Matin, l’Algérien va être mis en vente par son club au Mercato d’hiver.

OGC Nice : Farioli répond aux critiques sur le jeu de Nice

Alors qu’il s’apprête à récupérer deux cadres suspendus (Ndayishimiye, Boudaoui) avant d’affronter le FC Nantes ce samedi soir à la Beaujoire, Francesco Farioli va encore devoir composer sans Jean-Clair Todibo ni Sofiane Diop (out 6 semaines à cause d’une blessure au 3ème métatarse du pied droit).

En conférence de presse, l’Italien a répondu aux critiques sur le jeu très défensif des Aiglons : « Je ne crois pas que nous soyons une équipe qui ne prend pas de risques. On assume la responsabilité du jeu. La seule fois où on n'a pas été patrons du jeu, ç'a été contre Lille, lors de la 1re journée. Toutes les autres fois, on a dominé le match, même si c'était plus du 50-50 contre le PSG et Monaco (…) Les critiques comme les compliments sont des choses que l'on doit écouter. Ce sont des sources de stimulation, de remise en question. Mais on est les premiers à s'auto-critiquer. C'est vrai qu'on regarde plus le verre à moitié vide que le verre à moitié plein. Tout ce qui arrive n'est pas le fruit du hasard mais d'un sacrifice de tout le monde ».

LOSC : Djalo à un pas de l'Inter Milan !

En fin de contrat en juin prochain avec le LOSC, Tiago Djalo, victime d'une rupture d'un ligament croisé au genou en mars dernier et qui n'a toujours pas disputé la moindre minute avec les Dogues depuis le début de la saison. se dirigerait vers un départ libre l'été prochain. En effet, selon les informations du journaliste italien, Nicolo Schira, le défenseur central portugais n'aurait pas l'intention de prolonger son contrat avec le club nordiste et serait en négociations avancées avec l'Inter Milan. Les deux parties seraient même déjà proches d'aboutir à un accord sur un contrat de cinq ans, soit jusqu'en juin 2029.

Mais aussi...

RC Strasbourg : Vieira pique Habib Diarra

Patrick Vieira a évoqué le cas d’Habib Diarra, qui revient bien avec le RC Strasbourg après un été compliqué marqué par les convoitises de Wolverhampton et surtout du RC Lens : « J’attends beaucoup plus de lui. Il a les qualités. Cela a été un début de saison émotionnellement compliqué mais il s’est remis l’esprit au bon endroit. Sa dernière prestation est intéressante mais il peut apporter beaucoup plus à l’équipe. Notamment sur la finition, sur ses courses dans la profondeur… Il a encore beaucoup de progrès faire. Sa prolongation ? C’est un message important pour le club. Il est un joueur important pour le futur. Le fait qu’il a signé montre que le projet est important et qu’il a envie d’en faire partie ».

Montpellier : quatre blessés avant Monaco ?

En plus d’avoir perdu trois points acquis + un classement, le MHSC a perdu son entraîneur Michel Der Zakarian, lequel sera suspendu après son coup de sang de mercredi contre Clermont (1-1). Les Héraultais doivent aussi déplorer beaucoup de casses avant le déplacement à Monaco dimanche (15 heures).

En effet, comme l’a fait savoir Bertrand Queneutte (France Bleu Hérault), Théo Sainte-Luce, Maxime Estève, Jordan Ferri et Khalil Fayad sont tous ressortis touchés à des degrés divers du match en retard contre les Auvergnats…

Girondins : trois renforts en janvier, les postes font débat

Mal partis pour atteindre son objectif de remontée à l’issue de la saison, les Girondins de Bordeaux ont prévu de mener un Mercato d’hiver actif… Mais les médias proches du club ne s’entendent pas sur les besoins exprimés en interne pour renforcer l’équipe d’Albert Riera. Si Sud-Ouest et France Bleu Gironde s’accordent sur le nombre de recrues, le journal avance les besoins sur un ailier, un attaquant et un défenseur alors que la radio évoque un axial gauche, un numéro 6 et un attaquant dribleur. Et si on changeait toute l’équipe tout simplement ?

Ligue 2 : ça bouge sur les bancs, Guion bientôt de retour ?

Ça bouge sur les bancs de Ligue 2 ! Au SM Caen (16ème de L2), on a fait le choix de nommer la légende Nicolas Seube (44 ans, 520 matchs joués avec Malherbe) pour prendre la suite de Jean-Marc Furlan. Du côté de l’ESTAC, ça se précise pour le remplaçant de Patrick Kisnorbo. Selon L’Est Eclair, il devrait s’agir de … David Guion. Des détails restants à régler, l’ancien coach des Girondins ne devrait pas être sur le banc samedi à … Bordeaux. Dix-septième de Ligue 2, Troyes sera dirigé par Alou Diarra au Matmut Atlantique. Arrivé cet été de Lens et ancien bordelais lui aussi, Diarra est coach de la réserve auboise en N3.

