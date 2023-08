Nice calme la Juve pour Todibo, une folie pour David (LOSC), une pépite de MU à Rennes ?

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

OGC Nice : les Aiglons réclament 30 M€ à la Juventus pour Todibo

Hier soir, RMC a révélé que la Juventus Turin avait pris des renseignements auprès de l'OGC Nice pour Jean-Clair Todibo. Mais les Aiglons réclameraient 30 M€ pour leur défenseur central de 23 ans, sous contrat jusqu'en 2027. Le média précise que l'ancien Barcelonais est focalisé sur son aventure niçoise. Il vient d'ailleurs de récupérer son numéro fétiche, le 6, un geste qu'il a apprécié. Mais il est des propositions difficilement refusables...

🔴⚫ Auteur d'une saison très remarquée avec Nice, Jean-Clair Todibo a suscité l'intérêt de la Juventus. Le club italien a contacté Nice pour prendre des renseignements sur le défenseur de 23 ans. — RMC Sport (@RMCsport) August 2, 2023

FC Lorient : Soumano part en prêt à QRM

Merci après-midi, le FC Lorient a officialisé le prêt pour une saison de son jeune attaquant Sambou Soumano (22 ans). Auteur de 3 buts en 21 bouts de match en Ligue 1 avec les Merlus depuis son éclosion chez les pros en janvier 2022, le Sénégalais a connu deux prêts la saison dernière, à Eupen lors de la première partie et à Rodez lors de la seconde.

Stade de Reims : Lopy à Alméria pour 10 M€ ?

Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano, Alméria est en négociations avancées avec le Stade de Reims pour le transfert de Dion Lopy. Le milieu de terrain sénégalais de 24 ans pourrait quitter la Champagne moyennant un chèque de 10 M€. Soit 2,5 fois plus que sa valeur estimée par Transfermarkt.

AS Monaco : les hommes de Hütter ont tenu la dragée haute à Arsenal

L'AS Monaco a disputé hier l'Emirates Cup face à Arsenal dans le stade des Gunners. Une affiche amicale qui était avant tout un hommage à Arsène Wenger, qui a entraîné les deux clubs et y a décroché de nombreux titres. L'Alsacien a sa statue sur le parvis de l'Emirates depuis quelques jours. Face à un prétendant au titre en Premier League, les hommes d'Adi Hütter ont fait mieux que se défendre, puisqu'ils n'ont été battus qu'aux tirs au but. Ils ont ouvert le score à la 31e par Fofana mais se sont faits rejoindre juste avant la pause (Nketiah, 44e). Les Londoniens ont dominé la suite des débats mais Monaco a bien résisté et ne s'est incliné donc, que pendant la séance des pénaltys (4-5). Une prestation très encourageante pour les Rouge et Blanc !

Mais aussi...

MHSC : Elye Wahi fait comme si...

Courtisé par plusieurs clubs étrangers, dont Chelsea, Elye Wahi poursuit sa préparation comme si de rien n’était. « Très bon état d’esprit à Grammont, affirme Bertrand Queneuette sur Twitter. Malgré possible départ cet été, joueur de retour avec grosse envie de jouer, de bosser. Le staff le remplit. Pas aligné samedi normalement, mais dans le groupe contre LH si apte + aucune offre ou départ imminent à ce moment là. » Le journaliste de France Bleu s'est aussi exprimé sur Akor Adams : « Visite médicale effectuée et validée ! Docs administratifs en cours pour le Nigérian. Le transfert sera enregistré lundi prochain. Le joueur aura ainsi purgé son second match de suspension dimanche et rejoindra ses nouveaux partenaires lundi à Grammont. »

FC Lorient : Féry fixe les objectifs

Interrogé dans L’Équipe, Loïc Féry a enterré les tensions estivales avec Régis Le Bris et fixé les objectifs du FC Lorient la saison prochaine. « On s’est donné les moyens, avec des joueurs qui n’auraient peut-être pas été à Lorient par le passé, souligne le président du FC Lorient. Une saison réussie serait de continuer à donner du plaisir. On a fait une dizaine de guichets fermés la saison dernière, j’ai envie que ça perdure. Finir le plus haut possible dans le Championnat qui est le nôtre sera notre objectif. »

Stade Rennais : à la lutte avec Monaco sur Mejbri, Majer retenu ?

Le jeune milieu de terrain de Manchester United Hannibal Mejbri (20 ans) a des courtisans en Ligue 1 ! « Monaco s’est renseigné sur Hannibal Mejbri mais la direction de MU n’a pas donné suite, avance le journaliste d’Africa Foot Mahamoud Missaoui sur Twitter. Luton Town est la destination la plus proche. Feyenoord Rotterdam et Rennes sont en contact avec l’entourage du joueur. Wolverhampton et Leicester suivent la situation du joueur aussi. » De son côté, Mohamed Toubache-Ter assure que Lovro Majer sera difficile à déloger du Stade Rennais cet été : « Majer est bien davantage rennais qu’hier et beaucoup moins que demain. Le capitaine Bourigeaud sait s’y prendre et agir pour que son ami reste… »

UPDATE - EXCLU🚨:

▫️Monaco s’est renseigné sur Hannibal Mejbri mais la direction de MU n’a pas donné suite.

▫️Luton Town est la destination la plus proche.

▫️Feyenoord Rotterdam et Rennes sont en contact avec l’entourage du joueur.

▫️Wolverhampton et Leicester suivent la… https://t.co/9HQU0vHgVF — Mahmoud Missaoui (@Mahmoudmissaou2) August 2, 2023

Et enfin...

Clermont : un nouveau gardien a signé

Comme cela était pressenti cette semaine, Clermont tient un nouveau gardien en la personne de Massamba N’Diaye. Le gardien sénégalais débarque officiellement en provenance de Pau et s’est engagé sur la durée avec le CF63 puisqu’il a paraphé un contrat de 4 ans. Très prometteur, le portier de 21 ans remplace Ouparine Djoco, parti en Belgique, et sera la doublure de Mory Diaw à compter de la saison prochaine. « Je suis très heureux de signer au Clermont Foot 63. J’ai envie de profiter de cette opportunité et de grandir avec le club. J’ai hâte de découvrir le stade et de rencontrer les supporters », a déclaré le principal intéressé dans un communiqué du club.

LOSC : David vers l'Arabie saoudite ?

Pressenti sur le départ avant même l'ouverture du mercato estival, Jonathan David (23 ans) est pourtant toujours bel et bien au LOSC. La donne pourrait néanmoins changer ces prochains jours. Selon Alkass Channel, Al Hilal et le club nordiste ont ouvert des négociations pour l'attaquant canadien. Pour l'heure, aucun montant n'a filtré et encore moins un accord. À suivre.

🚨 Al-Hilal 🇸🇦 est entré en négociations avec le LOSC pour Jonathan David. 🇨🇦



(@alkasschannel) pic.twitter.com/wbfFFLl1xg — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) August 2, 2023

