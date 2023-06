La valse des bancs de L1 se poursuit, l'émouvant adieu de Traoré à Rennes, coup de théâtre pour Fonte au LOSC !

Zapping But! Football Club Les dates marquantes du record de Giroud

RC Strasbourg : Antonetti jette le doute sur son avenir S'il a été automatiquement prolongé d'un an (jusqu'en 2024) avec le RC Strasbourg suite au maintien du club, Frédéric Antonetti n'est pas assuré d'être encore sur le banc en début de saison prochaine. C'est le technicien corse lui-même qui l'a annoncé sur RMC : « Je vais bientôt rencontrer le président à propos du futur. Des choses se passent en coulisses. Il m’expliquera tout. Continuer à Strasbourg ? Oui, tant que j’ai de la force et de l’énergie mais pas à n’importe quel prix. Jouer le maintien, c’est vraiment très angoissant, difficile. Ce n’est pas la même chose quand tu joues en haut. Là on n’a pas le droit à l’erreur ». Toulouse FC : le remplaçant de Montanier est déjà connu Les jours de Philippe Montanier au Toulouse FC sont bel et bien comptés. En effet, malgré un contrat courant jusqu'en juin 2024, l'ancien coach du RC Lens devrait bel et bien être éjecté par Damien Comolli. Sur le site Les Violets, un proche de la direction haut-garonnaise explique cette décision : « Le président, c'est un ordinateur, c'est 0 ou 1, c'est OK ou pas OK, c'est blanc ou noir. Il n'y a jamais d'entre-deux. Si la data lui dit qu'il faut terminer 10ème et que l'équipe termine 11ème, c'est un échec et il prendra des décisions radicales pour imposer son modèle et atteindre ses objectifs ». Estimant la data trop présente au quotidien à Toulouse, Philippe Montanier n'entre plus vraiment dans le moule. Affecté par le départ de son adjoint historique en début d'année (Debève), inquiet du départ de quatre de ses titulaires indiscutables, le natif de Vernon s'attendrait à cette issue inéluctable alors que son remplaçant est déjà là depuis janvier en la personne de son adjoint Carles Martinez Novell. « Très apprécié de la plupart des joueurs, celui qui est arrivé pour la phase retour possède les diplômes nécessaires. Cet homme a été recruté par la data et a les faveurs de Comolli », écrit le site internet.

Et aussi...

Stade Rennais : les adieux émouvants d'Hamari Traoré

Après six années de bons et loyaux services, Hamari Traoré (31 ans) a fait le choix de tourner la page bretonne pour rejoindre la Real Sociedad et tenter sa chance à l'étranger. Alors que son départ au Pays Basque a été acté hier, le capitaine a immédiatement pris la plume pour s'adresser aux supporters rennais avec un émouvant message d'adieu, lui qui s'est notamment déclaré « Rennais à vie ».

Chère famille du Stade Rennais… ❤️? pic.twitter.com/X4El6GCsXd — Hamari Traore (@hamari27) June 9, 2023

LOSC : le cas Fonte n'est pas réglé, André Gomes dans la balance ?

Alors que la tendance est plutôt à une non-prolongation de José Fonte (39 ans) au LOSC, les Dogues n'ont pas encore officiellement acté la fin de bail de leur capitaine portugais. Selon la Voix du Nord, ce qui fait hésiter l'Etat-major lillois est le rôle capital que pourrait avoir Fonte dans la possibilité de garder André Gomes, en fin de prêt et qui doit théoriquement rentrer à Everton. Le média nordiste affirme que le milieu de terrain serait plus enclin à faire un effort sur son énorme salaire (300 000€ par mois) si Fonte restait. Problème : une éventuelle prolongation du Champion d'Europe 2016 pourrait compliquer la venue de Maximiliano Caufriez (Clermont), la priorité pour le remplacer.

OGC Nice : une porte s'ouvre en Belgique pour Dolberg

Indésirable à l'OGC Nice où il doit revenir honorer sa dernière année de contrat après deux prêts ratés au FC Séville et à Hoffenheim, Kasper Dolberg (25 ans) pourrait rebondir en Belgique. Selon Het Laatste Nieuws, Anderlecht aurait dans l'idée de recruter le buteur danois afin de le remettre en selle. A Bruxelles, il retrouverait deux compatriotes, Brian Riemer et Jesper Fredberg, en charge de la cellule sportive des Mauves.

Montpellier : Nicollin confirme des gros clubs sur Wahi et recale Mikautadze

Sur France Bleu Hérault vendredi, Laurent Nicollin, le boss du MHSC a évoqué le cas d'Elye Wahi, qui ne partira que si Montpellier a l'offre qu'il souhaite pour son buteur de 20 ans. « L’agent a quatre ou cinq gros clubs et je ne vous les dirai pas (sourire). Monaco ? Peut-être pas… Arsenal ? Je ne sais pas. Elye mérite d’être dans un grand club et au regard des clubs cités, il y en aura un grand, oui ».

Par ailleurs, le boss montpelliérain a confirmé s'être vu proposer les services de Georges Mikautadze (FC Metz) mais avoir dit non du fait du montant du transfert (« c'est impossible qu'on le prenne »). En revanche, la piste Josh Maja (17 buts en Ligue 2 cette saison), en fin de contrat aux Girondins de Bordeaux en cas de non-montée, est belle et bien sérieuse selon TeamFootball. Le média évoque également le RC Strasbourg et le Stade de Reims comme deux autres candidats à la venue du Nigérian.

Caillot prêt à prendre du recul au Stade de Reims ?

S'il tient encore bien les rênes du Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot prépare-t-il son retrait progressif du club champenois ? Ce n'est pas complètement impossible car, comme le rapporte l'excellent Reims VDT, c'est la première fois depuis la saison 2001-02 que la société du patron Transport Caillot ne s'affiche pas sur le maillot du club !

?¬レᆰ️ Rififi au Stade de Reims



➡️ Le sponsor Transport Caillot n’est plus sur le maillot du club !



?¬タヘ? Une première depuis la saison 2001/2002 pic.twitter.com/pKYksfW6sP — Reims VDT (@reimsvdt) June 10, 2023

Girondins : Bordeaux publie un communiqué accusateur contre Rodez

Alors que la Commission de discipline tranchera lundi sur l'incident de Bordeaux – Rodez ayant conduit à l'arrêt de la rencontre, le club aquitain a publié un communiqué concernant les éléments qu'il allait porter à l'attention de la LFP... En chargeant bien l'attitude du club ruthénois. L'intégralité du communiqué est à lire ici :

Communiqué du FC Girondins de Bordeaux ⬇https://t.co/2BITp43sqX pic.twitter.com/4zddsaZOQg — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) June 10, 2023

Si But! Football Club traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – de la France du football.

