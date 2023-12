L’affaire de l’épisode du supporter du FC Nantes poignardé ce samedi pousse les autorités à envisager la solution la plus extrême concernant les déplacements de supporters… et Vincent Labrune y est favorable.

FC Nantes, ASSE, OL, OM, PSG, RC Lens : révolution à venir dans le monde des Ultras ?

FC Nantes : attaque des Niçois, décès du supporter, chauffeur déjà condamné, les révélations du procureur de la République

FC Nantes : la Brigade Loire « sous le choc » après le décès d’un des siens

FC Nantes - OGC Nice : Riolo et Ménès dressent un constat accablant après la mort du supporter nantais

Mercato show

FC Barcelone - Mercato : coup de tonnerre confirmé pour l’avenir de Lewandowski !

FC Barcelone - Mercato : Laporta récupère un petit chèque inespéré pour janvier

Real Madrid, FC Barcelone : Endrick flambe, Xavi enrage, Vitor Roque fait une grande annonce

PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé a fixé une seule et unique condition à sa prolongation

PSG - Mercato : le Real Madrid a pris une décision ferme et définitive avec Mbappé

PSG – Mercato : coup de théâtre pour un dossier annoncé de l’hiver !

PSG - Mercato : Campos vise une deuxième recrue surprise en janvier !

PSG – Mercato : une première piste se dégage pour l’après-Donnarumma

OM - Mercato : Benatia lance une piste en MLS, une recrue estivale déjà menacée ?

OL - Mercato : après Friio, un ex cador de l’OM a signé en catimini

ASSE – Mercato : l’OM et deux clubs fortunés prêts à tenter Bouanga en janvier ?

Stade Rennais, FC Nantes : Stéphan répond cash au Mercato et éteint une polémique avec Blas

Jour de Conf’

ASSE - Guingamp : Batlles annonce le retour de Larsonneur et convoque un petit nouveau !

OL : Pierre Sage évoque la hype autour de lui, les joueurs inquiets de l’accueil à l’OM

En direct de la Ligue 1

OM - Stade Rennais : Gattuso s’agace et annonce une pluie de mauvaises nouvelles avant l’OL

OL : Lacazette a parlé au groupe, révolte des cadres à Lyon avant l'OM !

Chevalier fait du Maignan au LOSC, Dallinga explose à Toulouse, offensive pour Todibo ?

Et aussi…

FC Barcelone - Atlético Madrid : Joao Félix au beau milieu d’une bagarre ?

Real Madrid : un nouveau titulaire out jusqu’en 2024 !

OL - Mercato : Grosso aurait déjà retrouvé un banc !

Podcast Men's Up Life

Pour résumer

Le meurtre de Nantes pourrait changer la donne pour les Ultras de Ligue 1 et de Ligue 2, les conférences de presse, les derniers bruits du Mercato au PSG et au Barça... Chaude actualité ce lundi 4 décembre dans le foot français et espagnol.