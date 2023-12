FC Nantes, ASSE, OL, OM, PSG, RC Lens : révolution à venir dans le monde des Ultras ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Au contraire des tragiques événements déjà survenus cette saison, le drame n'a donc pas été évité ce week-end. A Nantes, peu de temps avant le match opposant les Canaris à l'OGC Nice, un membre de la Brigade Loire a été poignardé et s'est depuis éteint. Un constat aussi odieux que consternant qui pousse, bien entendu, les pouvoirs publics et la Ligue de Football Professionnel à réagir.

Interdiction pour les matches considérés à risque

Non pas en se remettant en cause, eux qui sont incapables de mettre différents acteurs autour d'une table depuis des années, mais en interdisant. Et il est fort à parier que les Ultras de l'ASSE, de l'OM, de l'OL, du PSG et on en passe se retrouvent très prochainement interdits de déplacements en tous lieux. La Ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, souhaite désormais interdire les déplacements de supporters dès lors qu'un match "présente un risque."

Le patron de la LFP, Vincent Labrune, sur les ondes de RMC, est allé dans le même sens. "Le meilleur moyen de rétablir la situation à court terme dans notre sport est d'interdire les déplacements de supporters qui sont directement à l'origine de la majorité des troubles à l'ordre public et maintenant des drames que nous rencontrons. C'est le moment de frapper un grand coup et de montrer qu'ensemble nous sommes forts et que nous pourrons régler les choses."

Podcast Men's Up Life