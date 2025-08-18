Stade Rennais Mercato : Kalimuendo revient sur son départ du SRFC
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM : Rowe gifle Rabiot dans le vestiaire, la sanction tombe pour les deux joueurs !

OM : Rowe gifle Rabiot dans le vestiaire, la sanction tombe pour les deux joueurs !
Wladimir DELCROS
18 août 2025

Rien ne va plus à l’OM ! Après la défaite à Rennes, une altercation explosive entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot secoue le club phocéen. Les deux joueurs ont été brutalement mis à l’écart du groupe professionnel.

Défaite à Rennes : le vestiaire craque

La tension était déjà palpable à Marseille après la courte défaite 0-1 face à Rennes. Ce nouveau revers alourdit un début de saison compliqué, où l’OM peine à enclencher une dynamique positive en Ligue 1. Dans ce climat électrique, les rumeurs sur l’avenir de Jonathan Rowe, annoncé sur les tablettes d’un autre club de Ligue 1, aggravent la frustration au sein du groupe.

Rowe vs Rabiot : le choc après la défaite

La tension a explosé dans les vestiaires : Jonathan Rowe, visiblement agacé par des remarques sur son implication, aurait assené une gifle à Adrien Rabiot. Cette provocation a rapidement dégénéré, nécessitant l’intervention urgente du staff pour séparer les deux hommes et calmer les esprits.

  • Accrochage physique dans les vestiaires après la rencontre
  • Gifle de Rowe à Rabiot, dispute verbale et intervention du staff
  • Incident sur fond de frustration sportive

L’OM se retrouve plus que jamais sous pression, alors que le vestiaire marseillais traversait déjà une période de crispation avant cet épisode bouillant.

Sanction immédiate : Rowe et Rabiot écartés

La riposte du staff n’a pas tardé : Jonathan Rowe et Adrien Rabiot sont exclus du groupe professionnel jusqu’à nouvel ordre. Cette mesure forte vise à calmer la situation et rappeler l’exigence de discipline qui s’impose à tous les niveaux du club. Aucun délai de retour n’a encore été communiqué pour les deux joueurs.

Le club a officialisé sa décision à destination des supporters et des observateurs sur le site d’informations sportives.

Quels risques pour la saison de l’OM ?

L’absence de Rabiot, arrivé cet été pour stabiliser l’entrejeu, et la suspension de Rowe amenuisent les rotations olympiennes. Cette double sanction tombe au mauvais moment, alors que Marseille lutte pour retrouver cohésion et résultats.

Désqormais, toute l’attention se tourne vers la gestion du groupe : comment éviter que ce conflit fragilise davantage le vestiaire et ne fasse tâche d’huile auprès d’autres cadres ? L’OM doit réagir vite pour espérer rester dans la course, alors que chaque point vaudra cher pour la suite.

Le flou demeure sur la date de réintégration des deux joueurs. Les rumeurs d’un départ de Rowe à l’étranger persistent, et certains clubs en Italie suivent de près cette situation tendue du côté de l’OM. Le club phocéen doit désormais tourner la page pour retrouver sérénité et ambition.

Ligue 1OM
#A la une

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet
Quentin Merlin et Valentin Rongier ont trahi le FC Nantes
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Rongier au Stade Rennais, pire trahison de l’histoire du club ?

Par Fabien Chorlet