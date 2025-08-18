OM : Rowe gifle Rabiot dans le vestiaire, la sanction tombe pour les deux joueurs !

Rien ne va plus à l’OM ! Après la défaite à Rennes, une altercation explosive entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot secoue le club phocéen. Les deux joueurs ont été brutalement mis à l’écart du groupe professionnel.

Défaite à Rennes : le vestiaire craque

La tension était déjà palpable à Marseille après la courte défaite 0-1 face à Rennes. Ce nouveau revers alourdit un début de saison compliqué, où l’OM peine à enclencher une dynamique positive en Ligue 1. Dans ce climat électrique, les rumeurs sur l’avenir de Jonathan Rowe, annoncé sur les tablettes d’un autre club de Ligue 1, aggravent la frustration au sein du groupe.

Rowe vs Rabiot : le choc après la défaite

La tension a explosé dans les vestiaires : Jonathan Rowe, visiblement agacé par des remarques sur son implication, aurait assené une gifle à Adrien Rabiot. Cette provocation a rapidement dégénéré, nécessitant l’intervention urgente du staff pour séparer les deux hommes et calmer les esprits.

Accrochage physique dans les vestiaires après la rencontre

Gifle de Rowe à Rabiot, dispute verbale et intervention du staff

Incident sur fond de frustration sportive

L’OM se retrouve plus que jamais sous pression, alors que le vestiaire marseillais traversait déjà une période de crispation avant cet épisode bouillant.

Sanction immédiate : Rowe et Rabiot écartés

La riposte du staff n’a pas tardé : Jonathan Rowe et Adrien Rabiot sont exclus du groupe professionnel jusqu’à nouvel ordre. Cette mesure forte vise à calmer la situation et rappeler l’exigence de discipline qui s’impose à tous les niveaux du club. Aucun délai de retour n’a encore été communiqué pour les deux joueurs.

Le club a officialisé sa décision à destination des supporters et des observateurs sur le site d’informations sportives.

Quels risques pour la saison de l’OM ?

L’absence de Rabiot, arrivé cet été pour stabiliser l’entrejeu, et la suspension de Rowe amenuisent les rotations olympiennes. Cette double sanction tombe au mauvais moment, alors que Marseille lutte pour retrouver cohésion et résultats.

Désqormais, toute l’attention se tourne vers la gestion du groupe : comment éviter que ce conflit fragilise davantage le vestiaire et ne fasse tâche d’huile auprès d’autres cadres ? L’OM doit réagir vite pour espérer rester dans la course, alors que chaque point vaudra cher pour la suite.

Le flou demeure sur la date de réintégration des deux joueurs. Les rumeurs d’un départ de Rowe à l’étranger persistent, et certains clubs en Italie suivent de près cette situation tendue du côté de l’OM. Le club phocéen doit désormais tourner la page pour retrouver sérénité et ambition.