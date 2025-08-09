PSG : Le Ballon d’Or 2025 fait déjà exploser un double scandale à Paris !
OM Mercato : Jonathan Rowe dans le viseur d'un club de Ligue 1

OM Mercato : Jonathan Rowe dans le viseur d'un club de Ligue 1
William Tertrin
9 août 2025

Après seulement une saison à l’OM, Jonathan Rowe pourrait déjà quitter le club phocéen cet été.

L’Olympique de Marseille pourrait déjà tourner la page Jonathan Rowe un an seulement après son arrivée. Recruté définitivement après avoir levé l’option d’achat de 14,5 M€, l’ailier anglais de 22 ans a livré une première saison mitigée sous le maillot olympien, ponctuée de 3 buts et 4 passes décisives en 30 apparitions.

Du monde pour Jonathan Rowe

Récent vainqueur de l’Euro Espoirs avec l’Angleterre, où il a inscrit le but décisif en finale, Rowe a regagné en confiance. Mais la concurrence s’est durcie à l’OM, notamment avec la signature d’Igor Paixão à son poste, ce qui fragilise nettement sa place dans la hiérarchie. Conscients de sa valeur sur le marché, les dirigeants marseillais ne ferment pas la porte à un départ.

Plusieurs clubs européens – de l’Atalanta à la Roma en passant par Fenerbahçe, Besiktas et quelques équipes de Premier League – se sont déjà renseignés. En France, le Stade Rennais suit aussi le dossier, même si aucun contact concret n’a encore été établi. Il faut dire que les relations entre les dirigeants marseillais et rennais sont au beau fixe, avec les récentes opérations Gouiri, Koné, Rongier, ou encore Merlin.

