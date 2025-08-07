FC Barcelone Mercato : grande nouvelle en vue pour Rahsford et les recrues estivales ! 
OM Mercato : Rowe sur le départ, une recrue surprise pourrait débarquer !

Jonathan Rowe (OM)
Bastien Aubert
7 août 2025

Jonathan Rowe (22 ans) commence sérieusement à envisager un départ de l’Olympique de Marseille. En manque de garanties sur son temps de jeu, et concurrencé de toutes parts, l’ailier anglais pourrait quitter le club dès cet été… avant d’être remplacé ?

🟥 Rumeur

Quel avenir pour Jonathan Rowe à l’OM ? Hier, des rumeurs au sujet d’un possible départ cet été ont fleuri avec également le nom de plusieurs clubs désireux de s’en attacher les services au mercato. Selon Foot Mercato, le club phocéen ne le retiendras pas et n’a, pour l’instant, pas l’intention de recruter un nouvel ailier gauche en cas de départ de Jonathan Rowe. Roberto De Zerbi compterait utiliser Pierre-Emerick Aubameyang comme solution d’appoint sur ce côté, derrière le très attendu Igor Paixao, recruté pour une somme record la semaine dernière.

Selon La Tribune Olympienne, rien n’est figé en terme de recrutement. Le fameux « pour le moment » laisse clairement la porte ouverte à une possible surprise. Et Rowe, lui, commence à regarder ailleurs. Auteur d’un bel Euro Espoirs, l’Anglais attire les convoitises en Europe, et plusieurs clubs seraient prêts à lui offrir ce que l’OM ne semble pas en mesure de garantir : un statut de titulaire indiscutable.

La concurrence est rude à son poste, et l’arrivée de Paixao, en tant que plus gros transfert du club cet été, n’arrange rien à sa situation. De plus, le fait de voir Aubameyang utilisé comme alternative dans certains systèmes ne fait que renforcer ses doutes sur sa place dans la hiérarchie.

Si un projet ambitieux se présente, Rowe pourrait demander à partir dans les prochaines semaines. Et si cela se confirme, l’OM pourrait bien se retrouver contraint d’agir sur le mercato et de dégainer une recrue surprise pour ne pas se retrouver à court dans les couloirs. Affaire à suivre… et de près.

« Le coup d’œil de But FC »

« Si l’OM ne retiendra pas Jonathan Rowe pour une offre avoisinant les 20 millions d’euros, l’ailier anglais n’est pas encore parti. Et il pourrait mettre tout le monde d’accord dès le prochain match de préparation ce samedi contre Aston Villa. »

MercatoOM
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

