OM Mercato : pluie de mauvaises nouvelles dans le dossier Ordoñez 

Joel Ordonez sous le maillot du Club Bruges.
Bastien Aubert
7 août 2025

Alors que l’OM pensait tenir son futur patron défensif en la personne de Joel Ordoñez, les négociations avec le Club Bruges se sont brutalement refroidies. 

🟨 Négociation en cours

Rien n’est jamais simple à l’OM, surtout quand il s’agit de conclure un gros dossier. Celui menant à Joel Ordoñez en est la parfaite illustration. Selon les informations de Sacha Tavolieri, les négociations avec le Club Bruges sont actuellement en stand-by. La faute à une proposition marseillaise jugée insuffisamment solide par les dirigeants belges, notamment sur les modalités de paiement et les garanties liées à la revente.

Le club belge a récemment refusé une offre transmise par l’OM, pourtant conforme sur le montant global du transfert : 32 millions d’euros. Ce ne sont donc pas les chiffres bruts qui posent problème, mais bien les détails techniques du deal. Bruges exige désormais un pourcentage de 25 % sur une future revente, un point sur lequel Marseille freine encore.

La vente de Jashari n’aide pas pour Ordoñez

Plus inquiétant encore pour le camp olympien : Bruges aurait mis en pause plusieurs pistes censées remplacer Ordoñez en défense. Une manière claire de montrer qu’ils n’envisagent pas de perdre leur joueur sans garanties fermes. Cette posture complique davantage une opération pourtant bien avancée il y a encore quelques jours.

Autre élément perturbateur : la vente récente d’Ardon Jashari au Milan AC. Une transaction qui, selon les observateurs du mercato, réduit les marges de manœuvre de Bruges sur le plan défensif et rend le départ d’Ordoñez encore plus délicat à envisager à court terme.

Pourtant, tout n’est pas perdu dans ce dossier. Ordoñez, de son côté, reste déterminé à rejoindre l’OM. Le joueur de 21 ans, considéré comme l’un des défenseurs les plus prometteurs d’Europe, a clairement exprimé sa volonté de découvrir la Ligue 1 sous le maillot marseillais. Sa motivation pourrait peser dans les négociations, même si elle ne suffira pas à faire plier Bruges sans compromis financier.

« Le coup d’œil de But FC »

« L’OM va devoir affiner sa stratégie et peut-être revoir ses positions pour convaincre le club belge. Le mercato est encore long, mais ce coup d’arrêt soudain rappelle à quel point chaque détail compte à ce niveau de compétition. »

