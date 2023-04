Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

L'Equipe fait le point ce vendredi sur les joueurs de Ligue 1 qui pourraient bouger. Sur la Côte d'Azur, on se fait une joie de taquiner l'OM sur Alban Lafont et Ludovic Blas.

Jour de Conf'

Real Madrid : gros coup dur pour Modric, l'avenir d'Ancelotti est déjà écrit !

FC Barcelone : Xavi a parlé de l'avenir de Messi et de l'état de Dembélé avant le Betis

PSG : Galtier se jette aux pieds de Mbappé et Messi et évoque le mercato et l'avenir de Ramos

OM : Tudor fait une annonce sur Harit et s'est expliqué avec Guendouzi

FC Nantes : Kombouaré vise une 5ème coupe pour les Canaris et entretient le mystère sur sa compo

OGC Nice : Digard vend la mèche pour son avenir et annonce six absents pour Troyes

LOSC : Fonseca annonce un retour de taille pour Ajaccio et envoie un message à Bayo

Stade Rennais, FC Barcelone : Genesio met fin à la polémique Désiré Doué

Mercato show

Real Madrid - Mercato : la liste des intransférables dévoilée !

Real Madrid, FC Barcelone - Mercato : Bellingham a tranché pour son avenir, jackpot au Barça !

FC Barcelone - Mercato : un serial buteur s’offre au Barça

PSG, FC Barcelone - Mercato : le Barça donne l’arrivée de Messi pour acquise !

FC Barcelone : avenir de Messi, tensions avec le PSG, affaire Negreira... Tebas vide son sac !

PSG - Mercato : le Real Madrid pousse vers la sortie une piste de Campos

PSG - Mercato : l’émir du Qatar va ressortir le chéquier pour faire main basse sur la Ligue 1 !

OM - Mercato : une offre en or s’offre à Payet cet été, sa décision est prise !

OM - Mercato : Longoria va dégainer une offre de 25M€ pour un champion du monde argentin

OM - Mercato : la Juve préfère Tudor à Zidane, Longoria sur un énorme coup au Bayern ?

OM - Mercato : Longoria a identifié un goleador du calibre de Salah, Mbappé et David !

RC Lens - Mercato : quatre cadors sur le départ cet été, coup de théâtre pour Fofana ?

FC Nantes, OL, RC Lens, LOSC : l'équipe type des pépites de L1 qui vont animer le Mercato d'été 2023

Le LOSC contrarie l’OM au mercato, Angers sanctionné, Nice éconduit, 2 départs à Rennes ?

Et aussi...

ASSE - Exclu BUT! : ses souvenirs, son départ, ses regrets, Paganelli et sa vie en Vert

Podcast Men's Up Life

Les infos essentielles du 28 avril

Ce vendredi, il y a eu une riche actualité de Mercato en Ligue 1 en plus du feuilleton Lionel Messi en Espagne et des nombreuses conférences de presse avant les matchs du week-end et la finale de Coupe de France du FC Nantes.